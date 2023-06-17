Компания Maxar обнародовала новые снимки со спутника разрушенной Каховской ГЭС

Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Скриншот с видео

В компании Maxar Technologies показали новые спутниковые снимки, демонстрирующие масштабы катастрофы в Херсонской области из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.

Фотографии датированы 16 июня 2023 года. Эти фотографии имеют в распоряжении "Схемы".

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Предоставленные спутниковые снимки позволяют оценить масштабы катастрофы в Херсонской области.

Новые фотографии Каховской ГЭС от компании Maxar. Фото: Maxar

Новые фотографии Каховской ГЭС от компании Maxar. Фото: Maxar

Также компания публикует снимок речного терминала "Нибулон" в пгт Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Раньше его территория была затоплена.

На свежем фото видно, что вода сейчас отошла.

Новые фотографии Каховской ГЭС от компании Maxar. Фото: Maxar

Отметим, 6 июня текущего года российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Каховскую ГЭС, по всей вероятности, взорвали изнутри, что опровергает официальную версию России. Ракетный удар вряд ли мог привести к таким последствиям.

Напомним, во временно оккупированном Крыму в результате подрыва плотины Каховской ГЭС больше всего пострадал аграрный сектор. И со временем проблема будет только усугубляться, ведь в ближайшие годы Крым испытывает острый дефицит воды.