Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Компания Maxar обнародовала новые снимки со спутника разрушенной Каховской ГЭС arrow

Компания Maxar обнародовала новые снимки со спутника разрушенной Каховской ГЭС

17 июня 2023 00:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Компания Maxar обнародовала новые снимки со спутника разрушенной Каховской ГЭС
Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Скриншот с видео
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В компании Maxar Technologies показали новые спутниковые снимки, демонстрирующие масштабы катастрофы в Херсонской области из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.

Фотографии датированы 16 июня 2023 года. Эти фотографии имеют в распоряжении "Схемы".

Читайте также:

Предоставленные спутниковые снимки позволяют оценить масштабы катастрофы в Херсонской области.

Новые фотографии Каховской ГЭС от компании Maxar. Фото: Maxar
Новые фотографии Каховской ГЭС от компании Maxar. Фото: Maxar

Также компания публикует снимок речного терминала "Нибулон" в пгт Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Раньше его территория была затоплена.

На свежем фото видно, что вода сейчас отошла.

Новые фотографии Каховской ГЭС от компании Maxar. Фото: Maxar

Отметим, 6 июня текущего года российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Каховскую ГЭС, по всей вероятности, взорвали изнутри, что опровергает официальную версию России. Ракетный удар вряд ли мог привести к таким последствиям.

Напомним, во временно оккупированном Крыму в результате подрыва плотины Каховской ГЭС больше всего пострадал аграрный сектор. И со временем проблема будет только усугубляться, ведь в ближайшие годы Крым испытывает острый дефицит воды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас