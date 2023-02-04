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Конфісковані гроші в російського олігарха Малофєєва передадуть Україні: про яку суму йдеться

4 лютого 2023 09:41
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Україна отримає понад 5 млн доларів — США передадуть конфісковані кошти Костянтина Малофєєва
Процес передачі коштів вже розпочався
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

США передадуть Україні 5,4 млн доларів, конфісковані в російського олігарха Костянтина Малофєєва. Кошти будуть використані для компенсації шкоди, завданої Україні агресією рф. Це буде перша в історії передача конфіскованих російських активів для використання в Україні.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

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Що відомо

За словами прокурора, процес передачі коштів вже розпочався.

"Дякую моєму другу, Генеральному прокурору США Мерріку Гарланду і його команді. Вперше в історії погоджено передачу конфіскованих російських активів на користь відбудови України. Знаю — це лише початок. Вірю — з часом у цивілізованому світі не буде місця для російських олігархів та їхніх зароблених на крові статків", — сказав Костін. 

Він додав, що цьому рішенню передувала тривала співпраця Міністерства юстиції США та українського Офісу Генпрокурора. А також безпрецедентна двопартійна підтримка у Сенаті та Конгресі.

"Кожен українець, так чи інакше, постраждав від цієї війни. Кожен українець має отримати компенсацію. Звісно, втраченого не повернеш — близьких, домівок, планів на мирне життя. Та ми можемо і повинні відновити справедливість. А це означає — змусити агресора заплатити. Заради кожного Українця", — підкреслив прокурор. 

Нагадаємо, у четвер, 2 лютого, окружний суддя федерального суду Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати $5,4 мільйона, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву.

Також нещодавно Європейський Союз знайшов правові варіанти для використання заарештованих російських активів на користь України. Юридична служба ЄС повідомила про них країнам-членам Союзу.

Окрім того, відомо, що Естонія хоче розпочати процес передачі заморожених російських активів на потреби України.

Міністр закордонних справ Естонської Республіки Урмас Рейнсалу заявив кілька днів тому, що "той, хто завдав шкоди [Україні], повинен заплатити за це".

Фото: Офіс Генерального прокурора

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