Украина получит более 5 млн долларов — США передадут конфискованные средства Константина Малофеева

Процесс передачи средств уже начался

США передадут Украине 5,4 млн долларов, конфискованные у российского олигарха Константина Малофеева. Средства будут использованы для компенсации ущерба, причиненного Украине агрессией россии. Это будет первая в истории передача конфискованных российских активов для использования в Украине.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Что известно

По словам прокурора, процесс передачи средств уже начался.

"Благодарю моего друга, Генерального прокурора США Меррика Гарланда и его команду. Впервые в истории согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления Украины. Знаю — это только начало. Верю — со временем в цивилизованном мире не будет места для российских олигархов и их заработанных на крови состояния", — сказал Костин.

Он добавил, что этому решению предшествовало длительное сотрудничество Министерства юстиции США и украинского Офиса Генпрокурора. Также беспрецедентная двухпартийная поддержка в Сенате и Конгрессе.

"Каждый украинец так или иначе пострадал от этой войны. Каждый украинец должен получить компенсацию. Конечно, потерянного не вернешь — близких, домов, планов на мирную жизнь. Но мы можем и должны восстановить справедливость. А это значит – заставить агрессора заплатить. Ради каждого украинца", — подчеркнул прокурор.

Напомним, в четверг, 2 февраля, окружной судья федерального суда Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать $5,4 миллиона, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву.

Также недавно Европейский Союз нашел правовые варианты использования арестованных российских активов в пользу Украины. Юридическая служба ЕС сообщила о них странам-членам Союза.

Кроме того, известно, что Эстония хочет начать процесс передачи замороженных российских активов на нужды Украины.

Министр иностранных дел Эстонской Республики Урмас Рейнсалу заявил несколько дней назад, что "нанесший вред [Украине] должен заплатить за это".

Фото: Офис Генерального прокурора