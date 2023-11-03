Конфлікт між ЗСУ та Нацполіцією — сторони заявили про порозуміння та спростували фейк
Військовослужбовці третьої окремої штурмової бригади прокоментували конфлікт з членами Національної поліції у Краматорську. Вони заявили, що наразі конфлікт вичерпано, та наголосили що тиражування цього "інформаційного вкиду" є провокацією сумнівних медіа.
Про це вони повідомили у Facebook.
Конфлікт між військовими та поліціянтами
За словами військовослужбовців, конфлікт дійсно відбувся ще влітку цього року в Краматорську на Донеччині, але з того часу між армійці та правоохоронці давно знайшли порозуміння — як безпосередні учасники, так і на рівні вищого командування, повідомив у відеозверненні боєць 3 окремої штурмової бригади.
"Штурмовики контактують з представниками Національної поліції, проводять спільні вишколи та тренування", — йдеться у повідомленні.
У повідомленні наголошується, що станом на сьогодні конфлікт є абсолютно вичерпаним, а його тиражування у сумнівних медіа є провокацією.
Конфлікт в Краматорську: що відомо
Відзначимо, що цьому передувала інформація про те, що між бійцями 1-го механізованого батальйону 3 ОШБР та членами Національної поліції України влітку цього року спалахнув конфлікт, який триває й нині. За інформацією армійців, це продовжується тиражуватись інформресурсами з сумнівним контентом і бекграундом.
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