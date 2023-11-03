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Конфлікт між ЗСУ та Нацполіцією — сторони заявили про порозуміння та спростували фейк

3 листопада 2023 18:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Конфлікт між ЗСУ та Нацполіцією — сторони заявили про порозуміння та спростували фейк
Бійці 3ОШБР та члени Національної поліції. Фото: скріншот з відео
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовці третьої окремої штурмової бригади прокоментували конфлікт з членами Національної поліції у Краматорську. Вони заявили, що наразі конфлікт вичерпано, та наголосили що тиражування цього "інформаційного вкиду" є провокацією сумнівних медіа. 

Про це вони повідомили у Facebook.

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За словами військовослужбовців, конфлікт дійсно відбувся ще влітку цього року в Краматорську на Донеччині, але з того часу між армійці та правоохоронці давно знайшли порозуміння — як безпосередні учасники, так і на рівні вищого командування, повідомив у відеозверненні боєць 3 окремої штурмової бригади.

"Штурмовики контактують з представниками Національної поліції, проводять спільні вишколи та тренування", — йдеться у повідомленні. 

У повідомленні наголошується, що станом на сьогодні конфлікт є абсолютно вичерпаним, а його тиражування у сумнівних медіа є провокацією. 

Конфлікт в Краматорську: що відомо

Відзначимо, що цьому передувала інформація про те, що між бійцями 1-го механізованого батальйону 3 ОШБР та членами Національної поліції України влітку цього року спалахнув конфлікт, який триває й нині. За інформацією армійців, це продовжується тиражуватись інформресурсами з сумнівним контентом і бекграундом.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ та Telegram-каналах з'явилась новина про зміну правил загальної мобілізації з 1 листопада, що викликало паніку серед українців.

Натомість у ГУР прокоментували інформацію щодо чергової "смерті" російського президента Володимира Путіна, закликавши громадян бути стриманішими.

Про шахрайські дії в Telegram, де під його ім'ям можуть писати шахраї, попередив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з наголосом на важливості перевірки правдивості інформації.

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