Конфлікт між ЗСУ та Нацполіцією — сторони заявили про порозуміння та спростували фейк

Бійці 3ОШБР та члени Національної поліції. Фото: скріншот з відео

Військовослужбовці третьої окремої штурмової бригади прокоментували конфлікт з членами Національної поліції у Краматорську. Вони заявили, що наразі конфлікт вичерпано, та наголосили що тиражування цього "інформаційного вкиду" є провокацією сумнівних медіа.

Про це вони повідомили у Facebook.

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За словами військовослужбовців, конфлікт дійсно відбувся ще влітку цього року в Краматорську на Донеччині, але з того часу між армійці та правоохоронці давно знайшли порозуміння — як безпосередні учасники, так і на рівні вищого командування, повідомив у відеозверненні боєць 3 окремої штурмової бригади.

"Штурмовики контактують з представниками Національної поліції, проводять спільні вишколи та тренування", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні наголошується, що станом на сьогодні конфлікт є абсолютно вичерпаним, а його тиражування у сумнівних медіа є провокацією.

Конфлікт в Краматорську: що відомо

Відзначимо, що цьому передувала інформація про те, що між бійцями 1-го механізованого батальйону 3 ОШБР та членами Національної поліції України влітку цього року спалахнув конфлікт, який триває й нині. За інформацією армійців, це продовжується тиражуватись інформресурсами з сумнівним контентом і бекграундом.

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