Конфликт между ВСУ и Нацполицией — стороны заявили о взаимопонимании и опровергли фейк

Бойцы 3ОШБР и члены Национальной полиции. Фото: скриншот из видео

Военнослужащие третьей отдельной штурмовой бригады прокомментировали конфликт с членами Национальной полиции в Краматорске. Они заявили, что сейчас конфликт исчерпан, и отметили, что тиражирование этого "информационного вброса" является провокацией сомнительных медиа.

Об этом они сообщили в Facebook.

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По словам военнослужащих, конфликт действительно произошел еще летом этого года в Краматорске Донецкой области, но с тех пор между армейцами и правоохранителями давно нашли понимание — как непосредственные участники, так и на уровне высшего командования, сообщил в видеообращении боец 3 отдельной штурмовой бригады.

"Штурмовики контактируют с представителями Национальной полиции, проводят общие построения и тренировки", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что по состоянию на сегодняшний день конфликт абсолютно исчерпан, а его тиражирование в сомнительных медиа является провокацией.

Конфликт в Краматорске: что известно

Отметим, что этому предшествовала информация о том, что между бойцами 1-го механизированного батальона 3 ОШБР и членами Национальной полиции Украины летом этого года разразился продолжающийся конфликт. По информации армейцев, это продолжает тиражироваться информ-ресурсами с сомнительным контентом и бэкграундом.

Напомним, что ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась новость об изменении правил общей мобилизации с 1 ноября, что вызвало панику среди украинцев.

В то же время в ГУР прокомментировали информацию об очередной "смерти" российского президента Владимира Путина, призвав граждан быть более сдержанными.

О мошеннических действиях в Telegram, где под его именем могут писать мошенники, предупредил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с акцентом на важности проверки правдивости информации.