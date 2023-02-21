Конгресмен США Маккол закликає якнайшвидше передати Україні винищувачі

Маккол виступає, аби США передали Україні літаки F-16 та ракети ATACMS

Американський конгресмен Майкл Маккол закликає розпочати вже зараз навчання українських пілотів на літаках F-16. За його словами, Україна повинна отримати всю необхідну зброю, аби захистити власні території.

Про це він заявив під час брифінгу у Києві.

Деталі

Відомо, що під час візиту до Києва, Майкл Маккол обговорив із Президентом України Володимиром Зеленським питання надання зброї. Зокрема, конгресмен США виступив за якнайшвидшу передачу всього озброєння, в тому числі далекобійні ракети ATACMS і літаки F-16.

"Я був критичний через повільне постачання зброї адміністрацією, кажучи, що це занадто провокативно передавати певні види зброї. Але, як бачимо, вже рік триває воєнний конфлікт. Я буду потужним голосом просування теми передання далекобійної зброї ATACMS і літаків F-16", — сказав він.

Майкл Маккол наголосив, що побачив на Мюнхенській безпековій конференції двопартійну підтримку з цих питань. Окрім того, за його словами, важливо вже зараз розпочати підготовку українських пілотів.

"Я бачу, що настав момент прискорення передання зброї дальньої дії та літаків F-16. Необхідно розпочинати підготовку пілотів уже зараз, щоб вони були готові", — заявив американський конгресмен.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Італія підготувала шостий пакет військової допомоги Україні.