Конгрессмен США Маккол призывает как можно скорее передать Украине истребители

Маккол выступает, чтобы США передали Украине самолеты F-16 и ракеты ATACMS

Американский конгрессмен Майкл Маккол призывает начать уже сейчас обучение украинских пилотов на самолетах F-16. По его словам, Украина должна получить все необходимое оружие, чтобы защитить свои территории.

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве.

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Известно, что во время визита в Киев Майкл Маккол обсудил с Президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы предоставления оружия. В частности, конгрессмен США выступил за скорейшую передачу всего вооружения, в том числе дальнобойных ракет ATACMS и самолетов F-16.

"Я был критичен из-за медленных поставок оружия администрацией, говоря, что это слишком провокативно передавать определенные виды оружия. Но, как видим, уже год продолжается военный конфликт. Я буду мощным голосом продвижения темы передачи дальнобойного оружия ATACMS и самолетов F-16", — сказал он.

Майкл Маккол подчеркнул, что увидел на Мюнхенской конференции безопасности двухпартийную поддержку по этим вопросам. Кроме того, по его словам, важно уже сейчас приступить к подготовке украинских пилотов.

"Я вижу, что настал момент ускорения передачи оружия дальнего действия и самолетов F-16. Необходимо начинать подготовку пилотов уже сейчас, чтобы они были готовы", — заявил американский конгрессмен.

Напомним, ранее мы писали, что Италия подготовила шестой пакет военной помощи Украине.