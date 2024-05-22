Конгресмени США закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в Росії

Палата представників США. Фото ілюстративне: AP

Комітет з розвідки Палати представників США звернувся до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії. За словами законодавців, це необхідно для ефективної відповіді на російську агресію.

Це звернення Комітет опублікував в соцмережі X в середу, 22 травня.

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Законодавці також закликали розширити тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16 та посилити українські системи протиповітряної оборони (ППО).

Крім того, законодавці закликали Пентагон збільшити кількість українських пілотів, яких навчають на F-16, та посилити захист великих міських територій України за допомогою систем Patriot.

Звернення Комітету з розвідки Палати представників США. Фото: House Intelligence Committee

Звернення Комітету з розвідки Палати представників США. Фото: House Intelligence Committee

У зверненні до міністра оборони також зазначено, що до кінця 2024 року США мають завершити тренування лише 12 українських пілотів, що вважається недостатнім для поточної ситуації в Україні.

"Вивчити 12 пілотів — цього просто недостатньо. Україна — у стані війни, і місця для України мають бути в пріоритеті, у порівнянні з іншими іноземними країнами", — зазначили в листі члени Комітету розвідки Палати представників США.

Раніше Зеленський назвав причини, чому Захід не дозволяє Україні завдавати удари по РФ.

Також ми розповідали, що очільник комітету з міжнародних справ у Національній асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж виступив за перегляд національної доктрини. Він закликає дозволити Україні завдавати ударів по території Росії.