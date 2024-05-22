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Конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине атаковать цели в России

22 мая 2024 21:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине атаковать цели в России
Палата представителей США. Фото иллюстративное: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Комитет по разведке Палаты представителей США обратился к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России. По словам законодателей, это необходимо для эффективного ответа на российскую агрессию.

Это обращение Комитет обнародовал в соцсети X в среду, 22 мая.

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Законодатели также призвали расширить тренировки украинских пилотов на американских истребителях F-16 и усилить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, законодатели призвали Пентагон увеличить количество украинских пилотов, обучаемых на F-16, и усилить защиту больших городских территорий Украины с помощью систем Patriot.

Конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине атаковать цели в России - фото 1
Обращение Комитета по разведке Палаты представителей США. Фото: House Intelligence Committee
Конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине атаковать цели в России - фото 2
Обращение Комитета по разведке Палаты представителей США. Фото: House Intelligence Committee

В обращении к министру обороны также отмечено, что до конца 2024 года США должны завершить тренировку только 12 украинских пилотов, что считается недостаточным для текущей ситуации в Украине.

"Обучить 12 пилотов — этого просто недостаточно. Украина в состоянии войны, и места для Украины должны быть в приоритете, по сравнению с другими иностранными странами", — отметили в письме члены Комитета разведки Палаты представителей США.

Ранее Зеленский назвал причины, почему Запад не позволяет Украине наносить удары по РФ.

Также мы рассказывали, что глава комитета по международным делам в Национальной ассамблее Франции Жан-Луи Бурланж выступил за пересмотр национальной доктрины. Он призывает разрешить Украине наносить удары по территории России.

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