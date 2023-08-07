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Контрнаступ Сил оборони після Джидди: полковник ЗСУ пояснив, як це буде

7 серпня 2023 18:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Контрнаступ Сил оборони після Джидди: полковник ЗСУ пояснив, як це буде
Українські військовослужбовці. Фото: Facebook Генерального штабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Чутки про припинення контрнаступу ЗСУ задля проведення подальших мирних переговорів не мають під собою ґрунту. Бойові дії неможливо зупинити жодними самітами хоча б тому, що в них не бере участь країна-агресор.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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За словами Петра Черника, зупинити бойові дії на фронті зараз жодними міжнародними самітами неможливо.

Причина тут проста — відсутність на цих переговірних майданчиках одного із учасників війни, Російської Федерації.

"Як можна зупинити бойові дії без бажання Кремля?" — задав риторичне питання військовий експерт.

Війна окремо, переговори окремо

Петро Черник підкреслив, що метою зустрічі в Джидді було перш за все політичне урегулювання російсько-українського конфлікту. Питання ж можливого припинення бойових дій, як про це поспішили написати деякі ЗМІ, зі зрозумілих причин не могло обговорюватися.

Тому переживати за контрнаступ Збройних сил України не варто, українська армія продовжить наступати на позиції російських окупантів незалежно від політичних підсумків цих переговорів.

Нагадаємо, 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшли переговори щодо української Формули миру. Новини.LIVE детально розповідали про саміт, у чому його мета та чим він вигідний для України. 

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