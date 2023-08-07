Контрнаступление Сил обороны после Джидды: полковник ВСУ объяснил, как это будет

Украинские военнослужащие. Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

Слухи о прекращении контрнаступления ВСУ для проведения дальнейших мирных переговоров не имеют почвы. Боевые действия невозможно остановить никакими саммитами хотя бы потому, что в них не участвует страна-агрессор.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Фактор отсутствия России

По словам Петра Черника, остановить боевые действия на фронте сейчас никакими международными саммитами невозможно.

Причина здесь проста — отсутствие на этих переговорных площадках одного из участников войны, Российской Федерации.

"Как можно остановить боевые действия без желания Кремля?" — задал риторический вопрос военный эксперт.

Война в отдельности, переговоры в отдельности

Петр Черник подчеркнул, что целью встречи в Джидде было, прежде всего, политическое урегулирование российско-украинского конфликта. Вопрос возможного прекращения боевых действий, как об этом поспешили написать некоторые СМИ, по понятным причинам не мог обсуждаться.

Поэтому переживать за контрнаступление Вооруженных сил Украины не стоит, украинская армия продолжит наступать на позиции российских окупантов независимо от политических итогов этих переговоров.

Напомним, 5-6 августа в Саудовской Аравии прошли переговоры по украинской Формуле мира. Новини.LIVE подробно рассказывали о саммите, в чем его цель и чем он выгоден для Украины.