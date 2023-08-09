Зеленський провів Ставку 9 серпня: про що говорили на засіданні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сьогодні, 9 серпня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Вона була присвячена контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, Ставку провели у спеціальному форматі та "у найвужчому колі людей". Вона була присвячена контрнаступу Збройних сил України.

Зокрема, присутні проаналізували поточну ситуацію на фронті, обговорили майбутні кроки та військове забезпечення українських захисників.

На засіданні виступили з доповідями: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський і Олександр Тарнавський, начальник ГУР Кирило Буданов.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 серпня, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з латиноамериканськими ЗМІ. Він розповів про необхідність політичної підтримки, наслідки війни та інше.