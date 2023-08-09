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Контрнаступление ВСУ и ситуация на фронте: Зеленский провел Ставку

9 августа 2023 13:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский провел Ставку 9 августа: о чем говорили на заседании
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Она была посвящена контрнаступлению ВСУ.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, Ставку провели в специальном формате и "в самом узком кругу людей". Она была посвящена контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

В частности, собравшиеся проанализировали текущую ситуацию на фронте, обсудили будущие шаги и военное обеспечение украинских защитников.

На заседании выступили с докладами: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов.

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Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 8 августа президент Украины Владимир Зеленский пообщался с латиноамериканскими СМИ. Он рассказал о необходимости политической поддержки, последствиях войны и прочее.

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