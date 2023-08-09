Зеленский провел Ставку 9 августа: о чем говорили на заседании

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Она была посвящена контрнаступлению ВСУ.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, Ставку провели в специальном формате и "в самом узком кругу людей". Она была посвящена контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

В частности, собравшиеся проанализировали текущую ситуацию на фронте, обсудили будущие шаги и военное обеспечение украинских защитников.

На заседании выступили с докладами: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 8 августа президент Украины Владимир Зеленский пообщался с латиноамериканскими СМИ. Он рассказал о необходимости политической поддержки, последствиях войны и прочее.