Зеленский провел Ставку 9 августа: о чем говорили на заседании

Контрнаступление ВСУ и ситуация на фронте: Зеленский провел Ставку
Сегодня, 9 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Она была посвящена контрнаступлению ВСУ.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский провел Ставку
По словам Зеленского, Ставку провели в специальном формате и "в самом узком кругу людей". Она была посвящена контрнаступлению Вооруженных сил Украины.
В частности, собравшиеся проанализировали текущую ситуацию на фронте, обсудили будущие шаги и военное обеспечение украинских защитников.
На заседании выступили с докладами: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов.
Напомним, 8 августа президент Украины Владимир Зеленский пообщался с латиноамериканскими СМИ. Он рассказал о необходимости политической поддержки, последствиях войны и прочее.