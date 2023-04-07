Контрнаступ ЗСУ 2023 та поразка росії: аналіз експертів

Наразі Україна активно готується до деокупації територій на сході та півдні держави. Фото: REUTERS

Увага світових ЗМІ та українців прикута до початку контрнаступу ЗСУ. Цілком ймовірно, що він розпочнеться вже за кілька тижнів, як тільки цьому буде сприяти погода та сухий ґрунт. Чимало аналітиків називають його досить ризикованим, а політики — вирішальним у війні росії проти України.

Що відомо про український контрнаступ наразі та яким він може бути — розбиралися Новини.LIVE.

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Наступ ЗСУ розпочнеться вже за кілька тижнів

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю NV запевнив, що початок контрнаступу ЗСУ залежатиме від подій на фронті. Швидше за все він розпочнеться у квітні-травні. Сучасна техніка має послабити оборону ворога та прорвати її у певних місцях. Точних дат наступу у військово-політичному керівництві не називатимуть.

"На контрнаступ впливає дуже багато чинників. Це погодні умови та навіть стан ґрунту. У Генштабі оберуть оптимальний час, як це відбулося, наприклад, на Харківському напрямку. Наразі найбільш важка ситуація у Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі, Лимані та Куп’янську. Мрія Кремля – опанувати адміністративні межі Луганської та Донецької області", — сказав міністр в інтерв'ю.

Олексій Резніков. Фото: TT News Agency/Fredrik Sandberg/REUTERS

У США теж вважають, що наступ України зі звільнення окупованих територій розпочнеться у найближчі тижні. Про це сказала представниця США при НАТО Джуліанн Сміт і додала, що росія також намагається наступати, але не матиме значних успіхів.

Це справді так, підтверджує Новини.LIVE військово-політичний аналітик Олександр Коваленко. Адже російські війська виснажені через постійні спроби уже протягом останніх шести місяців вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Особливо багато сил, ресурсів та техніки вони втратили у спробі оточити і взяти Бахмут, Авдіївку, Вугледар, і не мали жодного стратегічного успіху.

"Українська армія планомірно знищує і тим самим виснажує російське угруповання за цими напрямками та дає час на підготовку свіжих кадрів і резервів. Саме вони і будуть задіяні у наступі України вже найближчими тижнями", — вважає Коваленко.

Олександр Коваленко. Фото: Facebook

Україна має знищити логістику та управління армії рф

Однак не все так просто, додає Новини.LIVE колега Коваленка та голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. За його словами, не варто ставити собі завищених очікувань, адже оборонні чи наступальні дії України залежать від багатьох факторів. І в першу чергу від постачань західного озброєння.

Він наголошує, що Україна досі не досягла навіть паритету за кількістю витраченої на добу артилерії. А друге — досі невідомо, а чи є у ЗСУ достатня кількість далекобійної зброї, ППО й авіації, без якої не може бути успішного контрнаступу.

Фото: Diego Herrera Photojournalist/93-тя ОМБр "Холодний Яр"/Facebook

"Але найперше, що має зробити наша армія, — знищити ворожі склади, тили та командні пункти. Після останніх ударів ворог перемістив їх на глибину 150 км. І ми маємо дотягнутися до них, бо маємо справу із переважаючою армією. А це означає, що руйнування її логістики та управління — номер один підготовчої справи перед будь-яким контрнаступом", — наголосив Кузан.

За його словами, якщо цього не буде, ЗСУ лише утримуватимуть лінію оборони фронту, а це у свою чергу не призведе до її зламу.

Якими будуть напрямки контрнаступу ЗСУ?

На думку Кузана, українська армія має вийти до узбережжя Азовського моря і паралельно проводити деокупацію Херсонської та Запорізької областей.

Сергій Кузан. Фото: Facebook

До речі, останні 2 місяці ЗСУ систематично б'ють по ворожих складах БК за напрямком півдня. Особливо це помітно в окупованому Мелітополі, який є чи не головною військовою російською базою наразі в регіоні. До речі, саме Мелітополь називають ціллю номер з деокупації.

На сході важливі населені пункти розташовані на півночі Луганщини, особливо це Сватівський напрямок. За словами Кузана, там українській армії набагато зручніше атакувати ворога.

Також непогана перевага над противником у Сил оборони склалася в Авдіївці. До речі, за свіжими даними Американського інституту вивчення війни, російські війська були відкинуті на північному сході від Авдіївки, а саме біля Новоселівки. Тепер ЗСУ наблизилися впритул до самого населеного пункту.

"Навіть якщо ми проведемо будь-яку із цих операцій — це вже буде великий успіх і великі невдачі для росіян. У них досить хиткі позиції, тому вони й завалюють нас людьми, бо не мають іншого виходу. Якщо не робитимуть цього, Україна перехопить ініціативу. Путін намагається показати Заходу кровопролитність війни. Наша мета — завдати таких втрат противнику, щоби нові хвилі мобілізації стали для нього просто безперспективними", — підсумував Кузан.

Фото: 53-тя ОМБр імені князя Володимира Мономаха/Facebook

У росії починають розуміти, що програють у війні проти України

Російські пропагандисти та деякі військові аналітики починають відкрито говорити про невідворотність поразки росії у війні проти України. Перших особливо непокоять поставки сучасної західної зброї до України. Про це не лише говорять у пропагандистському шоу Ольги Скабеєвої, а й визнають — це є велика небезпека для російської армії в Україні.

А от військовий аналітик та злочинець Ігор Стрелков все відкритіше запевняє, що росія впевнено рухається до поразки. На це також натякає Євген Пригожин, організатор ПВК "Вагнер", чиї солдати близько 5 місяців намагаються взяти Бахмут.

Фото: Facebook / 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

"Ми влізли у тривалу затяжну війну, до якої наша економіка виявилася абсолютно не готовою. До неї виявилася не готовою ні армія, ні політична система. Ні "друга армія світу", ні найманці ПВК "Вагнера", ні інші угруповання росії не зможуть досягти перемог на полі бою", — зізнався Гіркін.

Президент України Володимир Зеленський тим часом знову закликав окупантів піти із території України. Якщо вони цього не зроблять — будуть знищені.