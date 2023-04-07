Контрнаступление ВСУ 2023 и поражение россии: анализ экспертов

Украина активно готовится к деоккупации территорий на востоке и юге государства. Фото: REUTERS

Внимание мировых СМИ и украинцев приковано к началу контрнаступления ВСУ. По всей вероятности, оно начнется уже через несколько недель, как только этому будет способствовать погода и сухая почва. Многие аналитики называют его достаточно рискованными, а политики — решающим в войне россии против Украины.

Что известно об украинском контрнаступлении и каким оно может быть — разбирались Новини.LIVE.

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Наступление ВСУ начнется через несколько недель

Министр обороны Илья Резников в интервью NV заверил: начало контрнаступления ВСУ будет зависеть от событий на фронте. Скорее всего, он начнется в апреле-мае. Современная техника должна ослабить оборону врага и прорвать ее в некоторых местах. Точных дат наступления в военно-политическом руководстве называть не будут.

"На контрнаступление влияет очень много факторов. Это погодные условия и даже состояние почвы. В Генштабе выберут оптимальное время, как это было, например, на Харьковском направлении. Сейчас наиболее тяжелая ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре, Лимане и Купянске. Мечта Кремля — овладеть административными границами Луганской и Донецкой области", — сказал министр в интервью.

Алексей Резников. Фото: TT News Agency/Fredrik Sandberg/REUTERS

В США тоже считают, что наступление Украины по освобождению оккупированных территорий начнется в ближайшие недели. Об этом сказала представительница США при НАТО Джулиан Смит и добавила, что россия также пытается наступать, но не будет иметь значительных успехов.

Это действительно так, подтверждает Новини.LIVE военно-политический аналитик Александр Коваленко. Ведь российские войска истощены из-за постоянных попыток за последние 6 месяцев выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Особенно много сил, ресурсов и техники они потеряли в попытке окружить и взять Бахмут, Авдеевку, Угледар и не имели никакого стратегического успеха.

"Украинская армия планомерно уничтожает и тем самым истощает российскую группировку по этим направлениям, и дает время на подготовку свежих кадров и резервов. Как раз они и будут задействованы в наступлении Украины уже в ближайшие недели", — считает Коваленко.

Александр Коваленко. Фото: Facebook

Украина должна уничтожить логистику и управление армии рф

Однако не все так просто, добавляет Новини.LIVE коллега Коваленко и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, не стоит ставить себе завышенных ожиданий, ведь оборонные или наступательные действия Украины зависят от многих факторов. И в первую очередь от поставок западного вооружения.

Он отмечает, что Украина до сих пор не достигла даже паритета по количеству израсходованной за сутки артиллерии. Также до сих пор неизвестно, есть ли у ВСУ достаточное количество дальнобойного оружия, ПВО и авиации, без которого не может быть успешного контрнаступления.

Фото: Diego Herrera Photojournalist/93-я ОМБр "Холодный Яр"/Facebook

"Первое, что должна сделать наша армия, — уничтожить вражеские склады, тылы и командные пункты. После последних ударов враг переместил их на глубину 150 км. И мы должны дотянуться до них, потому что имеем дело с превосходящей армией. А это значит, что разрушение ее логистики и управления — номер один подготовительного дела перед любым контрнаступлением", — подчеркнул Кузан.

По его словам, если этого не будет, ВСУ будут только удерживать линию обороны фронта, а это в свою очередь не приведет к ее слому.

Какими будут направления контрнаступления ВСУ?

По мнению Кузана, украинская армия должна выйти на побережье Азовского моря и параллельно проводить деоккупацию Херсонской и Запорожской областей.

Сергей Кузан. Фото: Facebook

Кстати, последние 2 месяца ВСУ систематически бьют по вражеским складам БК по направлению юга. Особенно это заметно в оккупированном Мелитополе, едва ли не главной военной российской базой в регионе. Кстати, именно Мелитополь называют целью номер по деоккупации.

На востоке важные населенные пункты находятся на севере Луганской области, особенно это Сватовское направление. По словам Кузана, там украинской армии намного удобнее атаковать врага.

Также неплохое преимущество над противником у Сил обороны сложилось в Авдеевке. Кстати, по свежим данным Американского института изучения войны, российские войска были отброшены к северо-востоку от Авдеевки, а именно возле Новоселовки. Теперь ВСУ приблизились вплотную к самому населенному пункту.

"Даже если мы проведем любую из этих операций — это уже будет большой успех и большой неудачей для россиян. У них достаточно шаткие позиции, поэтому они и заваливают нас людьми. У них нет другого выхода. Если не будут этого делать — Украина перехватит инициативу. путин пытается показать Западу кровопролитность войны. Наша цель — нанести такие потери противнику, чтобы новые волны мобилизации стали для него просто бесперспективными", — подытожил Кузан.

Фото: 53-я ОМБр имени князя Владимира Мономаха/Facebook

В россии начинают понимать, что проигрывают в войне против Украины

Российские пропагандисты и некоторые военные аналитики начинают открыто говорить о неотвратимости поражения россии в войне против Украины. Первых особенно беспокоят поставки современного западного оружия в Украину. Об этом не только говорят в пропагандистском шоу Ольги Скабеевой, но и признают: это большая опасность для российской армии в Украине.

А вот военный аналитик и преступник Игорь Стрелков все более открыто уверяет: россия уверенно движется к поражению. На это намекает Евгений Пригожин, организатор ЧВК "Вагнер", чьи солдаты около 5 месяцев пытаются взять Бахмут.

Фото: Facebook / 93-я ОМБр "Холодный Яр"

"Мы влезли в длительную затяжную войну, к которой наша экономика оказалась совершенно не готова. К ней оказалась не готова ни армия, ни политическая система. Ни "вторая армия мира", ни наемники ЧВК "Вагнера", ни другие группировки россии не смогут достичь побед на поле боя", — признался Гиркин.

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал оккупантов покинуть территорию Украины. Если они этого не сделают, будут уничтожены.