Костін розповів, скільки розслідувань триває через воєнні злочини РФ

Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: РБК-Україна

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що зараз ведеться розслідування у 69 справах про порушення законів та звичаїв війни. Усього це стосується 72 випадків злочинів.

Про це повідомляє Укрінформ.

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За словами Костіна, до 24 лютого 2022 року українські правоохоронні органи розслідували 104 справи про понад 200 порушень законів та звичаїв війни. Генпрокурор зазначив, що було висунуто підозру 50 особам, зокрема керівникам окупаційної влади, і до суду направлено 9 обвинувальних актів за статтею порушення звичаїв і законів війни стосовно 12 осіб.

Він наголосив, що правоохоронці реєструють ці події навіть після початку повномасштабної війни Росії проти України.

"І зараз нами здійснюється досудове розслідування у 69 кримінальних провадженнях за фактами вчинення 72 правопорушень за статтею 438 ККУ, які були вчинені після повномасштабного вторгнення. За цей період було заочно повідомлено про підозру дев'ятьом особам, до суду скеровано 14 обвинувальних актів, ухвалено п'ять обвинувальних вироків за результатами спеціального судового розгляду щодо шести осіб, вироки вже набули законної сили", — зазначив Костін.

За його словами, найважливіше те, що кожна з цих осіб вже отримала вирок від українського суду.

"Тож якщо і коли вони опиняться під нашим контролем, вони за цим вироком триматимуться за ґратами", — додав генпрокурор.

Нагадаємо, що на Південному регіоні спеціалізована прокуратура активно займається забезпеченням правопорядку в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Останнім часом було проведено понад 30 успішних обшуків у різних областях