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Костин рассказал, сколько расследований длится из-за военных преступлений РФ

23 августа 2023 05:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Костин рассказал, сколько расследований длится из-за военных преступлений РФ
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото: РБК-Украина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что сейчас ведется расследование по 69 делам о нарушении законов и обычаев войны. Всего это касается 72 случаев преступлений.

Об этом сообщает Укринформ.

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По словам Костина, до 24 февраля 2022 года украинские правоохранительные органы расследовали 104 дела о более чем 200 нарушениях законов и обычаев войны. Генпрокурор отметил, что было выдвинуто подозрение 50 лицам, в том числе руководителям оккупационных властей, и в суд направлено 9 обвинительных актов по статье нарушения обычаев и законов войны в отношении 12 человек.

Он отметил, что правоохранители регистрируют эти события даже после начала полномасштабной войны России против Украины.

"И сейчас нами осуществляется досудебное расследование в 69 уголовных производствах по фактам совершения 72 правонарушений по статье 438 УКУ, совершенных после полномасштабного вторжения. За этот период было заочно уведомлено о подозрении девяти лиц, в суд направлено 14 обвинительных актов пять обвинительных приговоров по результатам специального судебного разбирательства в отношении шести человек, приговоры уже вступили в законную силу", — отметил Костин.

По его словам, самое важное то, что каждый из этих лиц уже получил приговор от украинского суда.

"Итак, если и когда они окажутся под нашим контролем, они за этим приговором будут держаться за решеткой", — добавил генпрокурор.

Напомним, что в Южном регионе специализированная прокуратура активно занимается обеспечением правопорядка в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В последнее время было проведено более 30 успешных обысков в разных областях

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