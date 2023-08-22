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Кожен українець може опинитись на місці ветеранів війни, — Резніков

22 серпня 2023 19:59
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Валерія Пержун
редактор
Кожен українець може опинитись на місці ветеранів війни, — Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Ukraine media center
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Гармонії в українському суспільстві можна буде досягти лише за рахунок заміни поділу на "філософію єднання". До того ж на думку міністра оборони усі мають усвідомити, що можуть опинитись на місці ветеранів.

Про це йдеться у заяві Олексія Резнікова

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За його словами, головне, щоб кожний українець, який бачить ветерана, усвідомлював і відчував дві речі.

"Перше "цей воїн вже пройшов те, що завтра буду проходити я. Завтра я буду на його місці. Друге — "він або вона виграли для мене час. Я тут п'ю каву чи займаюсь своїми справами", — пояснив Резніков.

На його думку, як тільки буде усвідомлення цих речей, поточні проблеми в державі почнуть вирішуватися набагато швидше.

"І не буде відчуття, що щось забирають у вчителів чи пенсіонерів і віддають ветеранам. Буде меньше розмов, що хтось створений для війни, а хтось не створений. Логіку поділу має змінити філософія єднання. Спільна доля, спільна справа, спільна перемога", — наголосив міністр. 

Нагадаємо, Резніков розповів, коли відбудеться наступний "Рамштайн".

Також міністр оборони прокоментував чутки про свою відставку.

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