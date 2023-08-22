Каждый украинец может оказаться на месте ветеранов войны, — Резников
Гармонии в украинском обществе можно будет достичь только за счет того, что на место разделения придёт "философия объединения". К тому же, по мнению министра обороны, все должны осознать, что могут оказаться на месте ветеранов.
Об этом говорится в заявлении Алексея Резникова.
Как, по мнению Резникова, украинцы должны относиться к ветеранам
По его словам, главное, чтобы каждый украинец, видящий ветерана, осознавал и чувствовал две вещи.
"Первое" этот воин уже прошел то, что завтра буду проходить я. Завтра буду на его месте. Второе — "он или он выиграл для меня время. Я здесь пью кофе или занимаюсь своими делами" , — пояснил Резников.
По его мнению, как только будет осознание этих вещей, текущие проблемы в государстве станут решаться гораздо быстрее.
"И не будет ощущения, что что-то забирают у учителей или пенсионеров и отдают ветеранам. Будет меньше разговоров, что кто создан для войны, а кто не создан. Логику разделения должна заменить философия единения. Общая судьба, общее дело, общая победа" , — подчеркнул министр.
Напомним, Резников рассказал, когда состоится следующий "Рамштайн".
Также министр обороны прокомментировал слухи о своей отставке.