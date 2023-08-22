Каждый украинец может оказаться на месте ветеранов войны, — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Украина media center

Гармонии в украинском обществе можно будет достичь только за счет того, что на место разделения придёт "философия объединения". К тому же, по мнению министра обороны, все должны осознать, что могут оказаться на месте ветеранов.

Об этом говорится в заявлении Алексея Резникова.

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По его словам, главное, чтобы каждый украинец, видящий ветерана, осознавал и чувствовал две вещи.

"Первое" этот воин уже прошел то, что завтра буду проходить я. Завтра буду на его месте. Второе — "он или он выиграл для меня время. Я здесь пью кофе или занимаюсь своими делами" , — пояснил Резников.

По его мнению, как только будет осознание этих вещей, текущие проблемы в государстве станут решаться гораздо быстрее.

"И не будет ощущения, что что-то забирают у учителей или пенсионеров и отдают ветеранам. Будет меньше разговоров, что кто создан для войны, а кто не создан. Логику разделения должна заменить философия единения. Общая судьба, общее дело, общая победа" , — подчеркнул министр.

Напомним, Резников рассказал, когда состоится следующий "Рамштайн".

Также министр обороны прокомментировал слухи о своей отставке.