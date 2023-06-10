Що таке електронний код військовозобов'язаного — у ТЦК пояснили його значення

Співробітник ТЦК та СП вносить військово-облікові дані. Фото: ООТЦК та СП

Українські ТЦК та СП мають на меті повністю оновити базу даних. І паперові військово-облікові документи перенести в електронний реєстр. Крім цього усі військовозобов'язані, призовники та резервісти отримають електронний код.

Що це, для чого потрібен та чи треба йти до територіальних центрів розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу військового обліку, бронювання та впровадження ЄДР військовозобов’язаних сектору мобілізаційно-оборонної роботи Хмельницького обласного ТЦК та СП Олександр Косінський в коментарі "Експрес".

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За словами Косінського, це окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі, який складається з 19 цифр.

Водночас реєстр являє собою автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему, яка призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, створена для забезпечення військового обліку громадян України.

Наразі база даних Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних у стадії формування. Цей процес планується завершити до кінця року. Коли база даних буде наповнена, вона стане доступною і для інших силових структур.

Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото: Новини.LIVE

Для чого потрібен електронний код

Одна з головних його функцій — швидко знаходити відомості про будь-яку особу, яка перебуває на військовому обліку. Саме завдяки електронному номеру не потрібно шукати всю інформацію в картотеках, вона вже наявна в електронній формі.

"У базу даних досить ввести 19 цифр — і на екрані комп’ютерного монітора з’явиться абсолютно вся інформація про призовника, військовозобов’язаного чи резервіста: прізвище, ім’я по батькові, дата народження, дані про військово-облікову спеціальність та інші", — каже Косінський.

Ще немало важливо, особу за цим окремим номером можна знайти та перевірити незалежно від регіону. Що дуже допомагає в роботі представникам ТЦК та СП.

Коли всі військовозобов'язані, призовники та резервісти будуть знаходитися в Єдиному державному реєстрі та матимуть електронний код, це дозволить територіальним центрам уникнути будь-яких неприємних ситуацій.

Наприклад, таких як сталося нещодавно у Рівному, коли повістка прийшла 8-річному хлопчику.

Сам Косінський навів такий приклад:

"Мешканець Хмельниччини поїхав у Львівську область. Там йому вручили повістку і мобілізували. Львівський ТЦК не встиг своєчасно поінформувати про це колег із Хмельницького ТЦК, де військовозобов’язаний перебуває на обліку. А ті починають його шукати, щоб вручити повістку. Тепер же за допомогою окремого номера можна буде з’ясувати, чи особу мобілізовано".

Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Фото: ООТЦК та СП

Чи необхідно військовозобов'язаному запам'ятовувати електронний код

Знати, запам'ятовувати такий код не є обов'язком військовозобов'язаного.

"Його роздруковують і вклеюють у військовий квиток. Для цього не потрібно терміново йти до ТЦК. Код можуть вклеїти у військовий квиток, коли військовозобов’язаного покличуть для звіряння даних або проходження військо-лікарської комісії. Згоди на присвоєння коду, згідно із законом, не потрібно", — пояснив Косінський.

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