Что такое электронный код военнообязанного — в ТЦК объяснили его значение

Сотрудник ТЦК и СП вносит военно-учетные данные. Фото: ООТЦК и СП

Украинские ТЦК и СП преследуют цель полностью обновить базу данных. И бумажные военно-учетные документы перенести в электронный реестр. Кроме того, все военнообязанные, призывники и резервисты получат электронный код.

Что это, для чего нужно и нужно ли идти в территориальные центры, рассказал временный исполняющий обязанности начальника отдела военного учета, бронирования и внедрения ЕГР военнообязанных сектора мобилизационно-оборонной работы Хмельницкого областного ТЦК и СП Александр Косинский в комментарии "Экспресс".

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По словам Косинского, это отдельный номер записи в Едином государственном реестре, состоящий из 19 цифр.

В то же время, реестр представляет собой автоматизированную информационно-телекоммуникационную систему, предназначенную для сбора, хранения, обработки и использования данных о призывниках, военнообязанных и резервистах, созданную для обеспечения военного учета граждан Украины.

Пока база данных Единого государственного реестра военнообязанных в стадии формирования. Этот процесс планируется завершить к концу года. Когда база данных будет заполнена, она станет доступна и для других силовых структур.

Военнообязан в ТЦК и СП. Фото: Новости.

Для чего нужен электронный код

Одна из главных его функций — быстро находить сведения о любом лице, состоящем на военном учете. Именно благодаря электронному номеру не нужно искать всю информацию в картотеках, она уже доступна в электронной форме.

"В базу данных достаточно ввести 19 цифр - и на экране компьютерного монитора появится абсолютно вся информация о призывнике, военнообязанном или резервисте: фамилия, отчество, дата рождения, данные о военно-учетной специальности и другие", — говорит Косинский.

Еще немаловажно, что человека по этому отдельному номеру можно найти и проверить независимо от региона. Это очень помогает в работе представителям ТЦК и СП.

Когда все военнообязанные, призывники и резервисты будут находиться в Едином государственном реестре и будут иметь электронный код, это позволит территориальным центрам избежать любых неприятных ситуаций.

Например, таких, как произошло недавно в Ровно, когда повестка пришла 8-летнему мальчику.

Сам Косинский привел такой пример:

"Житель Хмельнитчины уехал во Львовскую область. Там ему вручили повестку и мобилизовали. Львовский ТЦК не успел своевременно проинформировать об этом коллег из Хмельницкого ТЦК, где военнообязанный состоит на учете. А те начинают его искать, чтобы вручить повестку. Теперь же с помощью отдельного номера можно будет выяснить, мобилизовано ли лицо".

Военнообязан в ТЦК и СП. Фото: ООТЦК и СП

Необходимо ли военнообязанному запоминать электронный код

Знать, запоминать такой код не является обязанностью военнообязанного.

"Его распечатывают и вклеивают в военный билет. Для этого не нужно срочно идти в ТЦК. Код могут вклеить в военный билет, когда военнообязанного позовут для сверки данных или прохождения военно-врачебной комиссии. Согласия на присвоение кода, согласно закону, не нужно", — объяснил Косинский.

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