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Кожна російська схема в обхід санкцій додає часу війні, — Зеленський

2 червня 2023 16:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кожна російська схема в обхід санкцій додає часу війні, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував діяльність інших країн, які допомагають Росії обходити санкції. Він заявив про можливість публічного тиску на таких осіб.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом, передає РБК-Україна.

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Допомога Росії обходити санкції

"Є, на жаль, держави в усьому світі, і на Європейському континенті, які хочуть цього чи не хочуть, але допомагають обходити санкції. Обхід санкцій — чесно кажучи, я навіть трішки втомився в цій саме боротьбі, думаю, я почну публічно боротися з тими, хто дає можливість обходити ці санкції", — заявив Зеленський.

За його словами, здатність Росії обходити санкції призводить до збільшення виробництва ракет.

"Щоб ми всі виглядали адекватними, а не бовдурами. Можна, авжеж, думати, як нам продукувати щомісячно сотні ракет і як це складно зробити, а з іншого боку, давати можливості, щоб вони обходили і виробляли більше "Х" або інших балістичних ракет. Тобто якась дурниця відбувається", — додав Зеленський.

Нагадаємо, за минулий рік Росії вдалося отримати авіазапчастини із низки західноєвропейських та американських компаній на мільйони доларів. РФ створила схему з обходу санкцій.

Також ми писали, що РФ з часу запровадження щодо неї санкцій навчилася їх оминати. Найбільші технологічні компанії відмовилися від прямих поставок агресору, однак проконтролювати всіх своїх дистриб'юторів не можуть.

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