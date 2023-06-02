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Каждая российская схема в обход санкций добавляет времени войне, — Зеленский

2 июня 2023 16:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Каждая российская схема в обход санкций добавляет времени войне, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал деятельность других стран, помогающих России обходить санкции. Он заявил о возможности публичного давления на таких лиц.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает РБК-Украина.

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Помощь России обходить санкции

"Есть, к сожалению, государства во всем мире, и на Европейском континенте, которые хотят этого или не хотят, но помогают обходить санкции. Обход санкций — честно говоря, я даже немного устал в этой же борьбе, думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции", — заявил Зеленский.

По его словам, способность России обходить санкции приводит к увеличению производства ракет.

"Чтобы мы все выглядели адекватными, а не болванами. Можно, конечно, думать, как нам производить ежемесячно сотни ракет и как это сложно сделать, а с другой стороны, давать возможности, чтобы они обходили и производили больше "Х" или других баллистических ракет. То есть какая-то ерунда происходит", — добавил Зеленский.

Напомним, за прошлый год России удалось получить авиазапчасти из ряда западноевропейских и американских компаний на миллионы долларов. РФ создала схему по обходу санкций.

Также мы писали, что РФ с момента введения в отношении нее санкций научилась их обходить. Крупнейшие технологические компании отказались от прямых поставок агрессору, однако проконтролировать всех своих дистрибьюторов затрудняются.

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