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Країни G7 вважають, що війна в Україні затягнеться на 7 років, — Bloomberg

19 вересня 2023 00:41
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Країни G7 вважають, що війна в Україні затягнеться на 7 років, — Bloomberg
Український сапер серед рештків снарядів від російських РСЗВ. Фото: AFP
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Представники країн G7 гадають, що війна України з Росією може тривати ще шість-сім років, і що союзникам необхідно фінансово планувати продовження підтримки України у такому тривалому конфлікті. Оскільки відповідальність за війну лежить на Росії. 

Про це повідомляє Bloomberg. 

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Очікування від контрнаступу затягнулися 

За словами високопоставленого європейського чиновника, війна триватиме набагато довше, ніж було заявлено на початку цього року, але повільний прогрес у контрнаступі України в останні місяці пом’якшив очікування. 

"Попри рішучість продовжувати війну, Україна зіткнеться зі зростаючими викликами через недостатні постачання зброї із Заходу та збільшення втрат живої сили", — заявив він на умовах анонімності.

За словами політика, Київ та його союзники виступили проти резолюції, яка не передбачає повного виведення російських військ. яка не передбачає повного виведення російських військ. Натомість президент Росії Володимир Путін вважає, що Заходу не вистачить сил, щоб продовжувати підтримувати Київ.

"Угода про припинення вогню, яка приймає фактичну анексію Росією 17% окупованої території України, є неприйнятною, і мінімальним результатом має бути вихід російських військ з усіх земель, які вони окупували в лютому минулого року", — додав чиновник.

Нагадаємо, що раніше про затягнення війни заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який підкреслив, що хоч і війна затягнеться, але Росія програє. А у США заявили, скільки території України звільнили ЗСУ від російської армії. 

 

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