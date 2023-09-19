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Страны G7 считают, что война в Украине затянется на 7 лет, — Bloomberg

19 сентября 2023 00:41
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Страны G7 считают, что война в Украине затянется на 7 лет, — Bloomberg
Украинский сапёр среди остатков снарядов от российских РСЗО. Фото: AFP
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Представители стран G7 считают, что война Украины с Россией может продолжаться ещё шесть-семь лет, и что союзникам необходимо финансово планировать продолжение поддержки Украины в столь длительном конфликте. Поскольку ответственность за войну лежит на России.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам высокопоставленного европейского чиновника, война будет продолжаться гораздо дольше, чем было заявлено в начале этого года, но медленный прогресс в контрнаступлении Украины в последние месяцы смягчил ожидания.

"Несмотря на решимость продолжать войну, Украина столкнётся с растущими вызовами из-за недостаточных поставок оружия с Запада и увеличения потерь живой силы", — заявил он на условиях анонимности.

По словам политика, Киев и его союзники выступили против резолюции, не предусматривающей полный вывод российских войск. В свою очередь, президент России Владимир Путин считает, что Западу не хватит сил, чтобы продолжать поддерживать Киев.

"Соглашение о прекращении огня, которое принимает фактическую аннексию Россией 17% оккупированной территории Украины, является неприемлемым, и минимальным результатом должен быть выход российских войск из всех земель, которые они оккупировали в феврале прошлого года", - добавил чиновник.

Напомним, что ранее о затянувшейся войне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который подчеркнул, что хоть и война затянется, но Россия проиграет. А в США заявили, сколько территории Украины освободили ВСУ от российской армии.

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