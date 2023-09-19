Страны G7 считают, что война в Украине затянется на 7 лет, — Bloomberg
Представители стран G7 считают, что война Украины с Россией может продолжаться ещё шесть-семь лет, и что союзникам необходимо финансово планировать продолжение поддержки Украины в столь длительном конфликте. Поскольку ответственность за войну лежит на России.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ожидания от контрнаступления затянулись
По словам высокопоставленного европейского чиновника, война будет продолжаться гораздо дольше, чем было заявлено в начале этого года, но медленный прогресс в контрнаступлении Украины в последние месяцы смягчил ожидания.
"Несмотря на решимость продолжать войну, Украина столкнётся с растущими вызовами из-за недостаточных поставок оружия с Запада и увеличения потерь живой силы", — заявил он на условиях анонимности.
По словам политика, Киев и его союзники выступили против резолюции, не предусматривающей полный вывод российских войск. В свою очередь, президент России Владимир Путин считает, что Западу не хватит сил, чтобы продолжать поддерживать Киев.
"Соглашение о прекращении огня, которое принимает фактическую аннексию Россией 17% оккупированной территории Украины, является неприемлемым, и минимальным результатом должен быть выход российских войск из всех земель, которые они оккупировали в феврале прошлого года", - добавил чиновник.
Напомним, что ранее о затянувшейся войне заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который подчеркнул, что хоть и война затянется, но Россия проиграет. А в США заявили, сколько территории Украины освободили ВСУ от российской армии.