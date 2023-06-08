Країни НАТО можуть відправити свої війська в Україну, — Расмуссен

Військові НАТО на навчаннях в Польщі. Фото: google.com

Колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен заявив, що члени НАТО можуть розмістити війська в Україні. Це станеться у випадку, що не буде надано гарантій безпеки та поруки вступу України в альянс.

Про це повідомляє The Guardian.

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Україна повинна отримати гарантії

"Якщо НАТО не домовиться про шлях вперед для України, держави можуть вжити заходів. Польща готова надавати допомогу Україні, а Балтійські країни підуть слідом за нею, зокрема, вони можуть розглянути розміщення військ в Україні", — зазначив Расмуссен.

За його словами, для України було б цілком законно звернутися за такою військовою допомогою.

"Расмуссен заявив, що Україна має отримати письмові гарантії безпеки, бажано до саміту, але поза рамками НАТО. Вони мають охоплювати обмін розвідданими, спільне навчання з Україною, посилене виробництво боєприпасів, оперативну сумісність НАТО та постачання зброї, достатньої для стримування Росії від подальшого нападу", — зазначили в виданні.

Україну не можна лишати на порозі НАТО

Колишній генсек додав, історія свідчить про те, що Україну небезпечно лишати на порозі НАТО на невизначений термін. Тож навіть якщо Україну не запросять на саміт у Вільнюсі, то буде ще зустріч у Вашингтоні наступного року. А це однаково краще, ніж невідомість.

Він заперечив думку про те, що Україні не можна надавати шлях до членства в НАТО до завершення війни, оскільки це дасть Росії можливість накласти вето на цю пропозицію. Він вважає, що такий підхід дасть Росії надмірний вплив і обмежить можливості України стати членом НАТО.

Нагадаємо, що Україна на саміті НАТО у Вільнюсі отримає позитивний сигнал. Але членом Альянсу наша країна може стати тільки після завершення війни.