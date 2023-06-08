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Страны НАТО могут отправить свои войска в Украину, — Расмуссен

8 июня 2023 04:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Страны НАТО могут отправить свои войска в Украину, — Расмуссен
Военные НАТО на учениях в Польше. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что члены НАТО могут разместить войска в Украине. Это произойдет в случае, если не будут предоставлены гарантии безопасности и поручительства вступления Украины в альянс.

Об этом сообщает The Guardian.

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Украина должна получить гарантии

"Если НАТО не договорится о пути вперед для Украины, государства могут принять меры. Польша готова оказывать помощь Украине, а Балтийские страны последуют за ней, в частности, они могут рассмотреть размещение войск в Украине", — отметил Расмуссен.

По его словам, для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью.

"Расмуссен заявил, что Украина должна получить письменные гарантии безопасности, желательно до саммита, но вне рамок НАТО. Они должны охватывать обмен разведданными, совместное обучение с Украиной, усиленное производство боеприпасов, оперативную совместимость НАТО и поставки оружия, достаточного для сдерживания России от дальнейшего нападения", — отметили в издании.

Украину нельзя оставлять на пороге НАТО

Бывший генсек добавил, что история свидетельствует о том, что Украину опасно оставлять на пороге НАТО на неопределенный срок. Так что даже если Украину не пригласят на саммит в Вильнюсе, то будет еще встреча в Вашингтоне в следующем году. А это все равно лучше, чем неизвестность.

Он возразил мнение о том, что Украине нельзя давать путь к членству в НАТО до завершения войны, поскольку это даст России возможность наложить вето на это предложение. Он считает, что такой подход окажет России чрезмерное влияние и ограничит возможности Украины стать членом НАТО.

Напомним, что Украина на саммите НАТО в Вильнюсе получит положительный сигнал. Но членом Североатлантического союза наша страна может стать только после завершения войны.

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