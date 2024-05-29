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Кремль активізує інформаційну кампанію щодо нелегітимності Зеленського, — ISW

29 травня 2024 08:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Кремль активізує інформаційну кампанію щодо нелегітимності Зеленського, — ISW
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російські звинувачення щодо нелегітимності президента України Володимира Зеленського є частиною інформаційної операції Кремля, яку офіційні особи Росії активно просувають останніми тижнями. Ця кампанія спрямована на дискредитацію українського лідера в очах міжнародної спільноти та на підрив довіри до української влади.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни за 28 травня.

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Кремлівська пропаганда, щодо легітимності Зеленського

Протягом останніх тижнів офіційні особи Кремля, зокрема президент Росії Володимир Путін та посол Росії в США Анатолій Антонов, роблять заяви, спрямовані на заперечення легітимності Зеленського. Наприклад, під час пресконференція в Мінську 24 травня Путін відкинув Зеленського як президента України. Подібну риторику повторив Антонов в інтерв'ю Newsweek 25 травня.

Заяви Путіна від 28 травня містять юридичний жаргон і посилання на українську Конституцію та закони, які він інтерпретує неправильно або вириває з контексту. Це робиться для створення враження, що він глибоко розуміється в українських правових питаннях. Такий підхід спрямований на те, щоб змусити слухачів повірити в ці наративи без перевірки фактів.

Деякі міжнародні медіа, зокрема Reuters, перефразували заяви Путіна, не зазначаючи явних помилок у його твердженнях. Наприклад, агентство Reuters написало, що "Зеленський не зіткнувся з виборами, попри закінчення терміну його повноважень, що він і союзники Києва вважають правильним рішенням у воєнний час", без надання фактичного правового контексту.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін заявив, що нібито термін повноважень Президента України Володимира Зеленського закінчився, а нових виборів не проводять. На тлі цього він вважає, що влада повинна перейти до парламенту та його голови Руслана Стефанчука.

Раніше Стефанчук пояснив, чому Зеленський не втратив легітимність після 20 травня. Він наголосив, що всі, хто ставить під сумнів легітимність чинного президента, є ворогами України. 

Володимир Зеленський
володимир путін
Україна
пропаганда
президент
війна в Україні
Росія

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