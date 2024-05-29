Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Российские обвинения в нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского являются частью информационной операции Кремля, которую официальные лица России активно продвигают в последние недели. Эта кампания направлена на дискредитацию украинского лидера в глазах международного сообщества и подрыв доверия к украинской власти.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 28 мая.

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В последние недели официальные лица Кремля, в частности президент России Владимир Путин и посол России в США Анатолий Антонов, делают заявления, направленные на отрицание легитимности Зеленского. Например, во время пресс-конференции в Минске 24 мая Путин отверг Зеленского как президента Украины. Подобную риторику повторил Антонов в интервью Newsweek 25 мая.

Заявления Путина от 28 мая содержат юридический жаргон и ссылку на украинскую Конституцию и законы, которые он интерпретирует неправильно или вырывает из контекста. Это делается для создания впечатления, что он глубоко разбирается в украинских правовых вопросах. Такой подход направлен на то, чтобы вынудить слушателей поверить в эти нарративы без проверки фактов.

Некоторые международные медиа, в частности Reuters, перефразировали заявления Путина, не отмечая явные ошибки в его утверждениях. К примеру, агентство Reuters написало, что "Зеленский не столкнулся с выборами, несмотря на истечение срока его полномочий, что он и союзники Киева считают правильным решением в военное время", без предоставления фактического правового контекста.

Напомним, что российский диктатор Путин заявил, что якобы срок полномочий Президента Украины Владимира Зеленского истек, а новых выборов не проводят. На фоне этого он считает, что власть должна перейти к парламенту и его главе Руслану Стефанчуку.

Ранее Стефанчук объяснил, почему Зеленский не потерял легитимность после 20 мая. Он подчеркнул, что все, кто подвергает сомнению легитимность действующего президента, являются врагами Украины.