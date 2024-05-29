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Кремль активизирует информационную кампанию по нелегитимности Зеленского, — ISW

29 мая 2024 08:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Кремль активизирует информационную кампанию по нелегитимности Зеленского, — ISW
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российские обвинения в нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского являются частью информационной операции Кремля, которую официальные лица России активно продвигают в последние недели. Эта кампания направлена на дискредитацию украинского лидера в глазах международного сообщества и подрыв доверия к украинской власти.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 28 мая.

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Кремлевская пропаганда относительно легитимности Зеленского

В последние недели официальные лица Кремля, в частности президент России Владимир Путин и посол России в США Анатолий Антонов, делают заявления, направленные на отрицание легитимности Зеленского. Например, во время пресс-конференции в Минске 24 мая Путин отверг Зеленского как президента Украины. Подобную риторику повторил Антонов в интервью Newsweek 25 мая.

Заявления Путина от 28 мая содержат юридический жаргон и ссылку на украинскую Конституцию и законы, которые он интерпретирует неправильно или вырывает из контекста. Это делается для создания впечатления, что он глубоко разбирается в украинских правовых вопросах. Такой подход направлен на то, чтобы вынудить слушателей поверить в эти нарративы без проверки фактов.

Некоторые международные медиа, в частности Reuters, перефразировали заявления Путина, не отмечая явные ошибки в его утверждениях. К примеру, агентство Reuters написало, что "Зеленский не столкнулся с выборами, несмотря на истечение срока его полномочий, что он и союзники Киева считают правильным решением в военное время", без предоставления фактического правового контекста.

Напомним, что российский диктатор Путин заявил, что якобы срок полномочий Президента Украины Владимира Зеленского истек, а новых выборов не проводят. На фоне этого он считает, что власть должна перейти к парламенту и его главе Руслану Стефанчуку.

Ранее Стефанчук объяснил, почему Зеленский не потерял легитимность после 20 мая. Он подчеркнул, что все, кто подвергает сомнению легитимность действующего президента, являются врагами Украины.

Владимир Зеленский
владимир путин
Украина
пропаганда
президент
война в Украине
Россия

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