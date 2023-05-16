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Кремль не готовий до мирного підходу, — адміністрація Дуди

16 травня 2023 01:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кремль не готовий до мирного підходу, — адміністрація Дуди
Державний секретар Канцелярії Президента Республіки Польща, керівник Управління міжнародної політики Марцін Пшидач. Фото: president.pl
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Переговори про припинення війни між Україною та Росією наразі передчасні, оскільки Кремль не готовий до мирного підходу. І зараз все вирішуватиметься на полі бою.

На думку керівника управління з міжнародної політики польського президента Польщі Марціна Пшидача, якщо Путін досягне хоча б часткового успіху, то він продовжить озброюватися і знову спробує напасти на Україну чи інші країни. Про це Пшидач заявив в ефірі RMF24.  

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"Українські сили готуються до контрнаступу, який має дозволити повернути хоча б частину окупованих територій. Китайці намагаються втрутитися в можливі переговори про майбутнє України", — заявив  Пшидач.

Він нагадав про мирний план від Китаю. Він містить 12 пунктів. Польща зацікавлена у міцному мирі в Україні, але для цього Росія має бути витіснена з окупованих територій та зазнати поразки.

Нагадаємо, до Польщі прибули перші пускові установки артилерійської системи M142 HIMARS. Міністр оборони Маріуш Блащак наголосив, що це техніка, яка чудово себе продемонструвала в Україні.

 

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