Кремль не готов к мирному подходу, — администрация Дуды

Государственный секретарь Канцелярии Президента Республики Польша, руководитель Управления по международной политике Марцин Пшидач. Фото: president.pl

Переговоры о прекращении войны между Украиной и Россией пока преждевременны, поскольку Кремль не готов к мирному подходу. И сейчас все будет решаться на поле боя.

По мнению руководителя управления по международной политике польского президента Польши Марцина Пшидача, если Путин добьется хотя бы частичного успеха, то он продолжит вооружаться и снова попытается напасть на Украину или другие страны. Об этом Пшидач заявил в эфире RMF24.

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"Украинские силы готовятся к контрнаступлению, которое должно позволить вернуть хотя бы часть оккупированных территорий. Китайцы пытаются вмешаться в возможные переговоры о будущем Украины", — заявил Пшидач.

Он напомнил о мирном плане Китая. Он включает 12 пунктов. Польша заинтересована в крепком мире в Украине, но для этого Россия должна быть вытеснена с оккупированных территорий и потерпеть поражение.

Напомним, в Польшу прибыли первые пусковые установки артиллерийской системы M142 HIMARS. Министр обороны Мариуш Блащак подчеркнул, что это прекрасно продемонстрировавшая себя в Украине техника.