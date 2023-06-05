Кремль не знає, як реагувати на добровольців із РДК на Бєлгородщині, — ISW

Добровольці з РДК під час рейду на території Росії. Фото: Telegram-канал РДК

Нескоординована реакція військових та губернатора Бєлгородської області Гладкова на рейди "Русского добровольческого корпуса" свідчить про відсутність цілісної реакції Кремля на події у прикордонні РФ. Схоже, Кремль більше думає про пропаганду, ніж про захист кордонів.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Позиція російської влади

Коментарі щодо подій в Бєлгородській області, зокрема, з боку губернатора регіону В’ячеслава Гладкова, свідчать про те, що Кремль досі не визначився із однозначною реакцією на появу на території Росії добровольців із "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода России".

Тому заяви військових та місцевої влади виглядають нескоординованими.

Пропаганда чи кордон

Коментарі російських чиновників, на думку аналітиків ISW, свідчать про те, що для влади РФ важливим є перш за все інформаційний вплив цих операцій.

А от щодо комплексних заходів щодо запобігання таким рейдам РДК, то, як зазначають експерти Інституту, поки що не видно жодних ознак роботи російських можновладців у цьому напрямку.

"Наїзд" на міноборони

Крім того, події в Бєлгородській області стали причиною чергової серії критичних висловлювань на адресу міністерства оборони РФ.

Військове відомство розкритикували як воєнкори, наближені до ПВК "Вагнер", так і сам власник цієї приватної військової компанії Євген Пригожин.

Нагадаємо, бійці "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода Россииї" звернулися до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Вони пропонують йому провести переговори.

Військові запропонували Гладкову обміняти двох полонених на декілька хвилин спілкування в храмі. Вони зазначили, що під час переговорів зброї не буде.