Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Кремль не знает, как реагировать на добровольцев из РДК в Белгородской области, — ISW arrow

Кремль не знает, как реагировать на добровольцев из РДК в Белгородской области, — ISW

5 июня 2023 07:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Кремль не знает, как реагировать на добровольцев из РДК в Белгородской области, — ISW
Добровольцы по РДК во время рейда на территории России. Фото: Telegram-канал РДК
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Нескоординированная реакция военных и губернатора Белгородской области Гладкова на рейды "Русского добровольческого корпуса" свидетельствует об отсутствии целостной реакции Кремля на события в приграничных РФ. Похоже, Кремль больше думает о пропаганде, чем о защите границ.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Позиция российских властей

Комментарии о событиях в Белгородской области, в частности со стороны губернатора региона Вячеслава Гладкова, свидетельствуют о том, что Кремль до сих пор не определился с однозначной реакцией на появление на территории России добровольцев из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

Поэтому заявления военных и местных властей выглядят нескоординированными.

Пропаганда или граница

Комментарии российских чиновников, по мнению аналитиков ISW, свидетельствуют о том, что для властей РФ важно прежде всего информационное влияние этих операций.

А вот относительно комплексных мер по предотвращению таких рейдов РДК, то, как отмечают эксперты Института, пока не видно никаких признаков работы российских чиновников в этом направлении.

"Наезд" на минобороны

Кроме того, события в Белгородской области послужили причиной очередной серии критических высказываний в адрес министерства обороны РФ.

Военное ведомство подвергли критике как военкоры, приближенные к ЧВК "Вагнер", так и сам владелец этой частной военной компании Евгений Пригожин.

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они предлагают ему провести переговоры.

Военные предложили Гладкову обменять двух пленных на несколько минут общения в храме. Они отметили, что в ходе переговоров оружия не будет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас