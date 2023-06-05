Кремль не знает, как реагировать на добровольцев из РДК в Белгородской области, — ISW

Добровольцы по РДК во время рейда на территории России. Фото: Telegram-канал РДК

Нескоординированная реакция военных и губернатора Белгородской области Гладкова на рейды "Русского добровольческого корпуса" свидетельствует об отсутствии целостной реакции Кремля на события в приграничных РФ. Похоже, Кремль больше думает о пропаганде, чем о защите границ.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Позиция российских властей

Комментарии о событиях в Белгородской области, в частности со стороны губернатора региона Вячеслава Гладкова, свидетельствуют о том, что Кремль до сих пор не определился с однозначной реакцией на появление на территории России добровольцев из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

Поэтому заявления военных и местных властей выглядят нескоординированными.

Пропаганда или граница

Комментарии российских чиновников, по мнению аналитиков ISW, свидетельствуют о том, что для властей РФ важно прежде всего информационное влияние этих операций.

А вот относительно комплексных мер по предотвращению таких рейдов РДК, то, как отмечают эксперты Института, пока не видно никаких признаков работы российских чиновников в этом направлении.

"Наезд" на минобороны

Кроме того, события в Белгородской области послужили причиной очередной серии критических высказываний в адрес министерства обороны РФ.

Военное ведомство подвергли критике как военкоры, приближенные к ЧВК "Вагнер", так и сам владелец этой частной военной компании Евгений Пригожин.

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они предлагают ему провести переговоры.

Военные предложили Гладкову обменять двух пленных на несколько минут общения в храме. Они отметили, что в ходе переговоров оружия не будет.