Кремль планує мобілізувати ще 300 тисяч росіян

Мобілізовані росіяни. Фото: росЗМІ

Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що Кремль може використати весняних призовників задля вивільнення сил для нових наступальних дій в Україні. Москва хоче мобілізувати ще 300 тисяч росіян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у неділю, 24 березня.

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Масовий призов до армії передбачає поповнення складів військових формувань, розташованих вздовж українського кордону у Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Разом з тим посиляться заходи рекрутингу та часткової мобілізації на тимчасово окупованих територіях, завдяки актуалізованим даним під час проведення псевдовиборів. Кремлівський план передбачає направлення цих військових підрозділів для нового наступу зі сходу. На позиції вздовж кордону мають намір завести резервістів та строковиків, яких тут же агітуватимуть підписати контракт.

Цей план дій отримав загальну назву "мобілізація 2.0". Заявляється про наявність плану охопити до 300 тисяч осіб, в той час, як при звичайному наборі на строкову службу призивали 120 тисяч осіб.

Російське військово-політичне керівництво планує закрити цей розрив у 180 тисяч осіб шляхом виконання ряду заходів, таких як проведення призову, робота зі строковиками, яких мали демобілізувати, залучення резервістів і "запасників", а також залучення цивільних на контрактну службу.

У російському Міноборони вважають, що така кількість нібито необхідна для поновлення наступальних дій у напрямку Харкова. А з мобілізованих на ТОТ комплектуватимуть підрозділи зосереджені на Сватівському напрямку.

"Чи реалістичні такі плани? Цілком ймовірно, що Кремль планує таку зухвалу операцію, бо саме так воюють їхні генерали — натиском живої сили. Після провалу проєкту "Новоросії", яку росіяни постійно порівнювали з псевдодержавним утворенням "Донецько-Криворізька Республіка", помітна переорієнтація до плану створення реінкарнації "УРСР" зі столицею у Харкові", — йдеться у повідомленні.

Незалежно від того, чи вдасться російському війську зібрати таку кількість живої сили, наразі триває посилення та облаштування нових оборонних рубежів на кордоні з Росією. Громадянам на ТОТ загрожує мобілізація до окупаційних військ, при цьому під неї можуть підпадати не лише чоловіки, але й жінки-медики.

Нагадаємо, росіяни розпочинають мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, в Енергодарі відкрили перший так званий військкомат.

Також окупанти почали заманювати місцевих мешканців Бердянська до лав армії РФ та добровольчих батальйонів, обіцяючи щомісячні виплати в районі 400 000 рублів. Однак на ділі виплати виявляються не лише набагато меншими, але й приходять із затримками.