Кремль планирует мобилизовать еще 300 тысяч россиян

Мобилизированные россияне. Фото: росСМИ

Российские СМИ распространяют информацию о том, что Кремль может использовать весенних призывников для высвобождения сил для новых наступательных действий в Украине. Москва хочет мобилизовать еще 300 тысяч россиян.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в воскресенье, 24 марта.

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Массовый призыв в армию предусматривает пополнение составов военных формирований, расположенных вдоль украинской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вместе с тем усилятся меры рекрутинга и частичной мобилизации на временно оккупированных территориях, благодаря актуализированным данным во время проведения псевдовыборов. Кремлевский план предусматривает направление этих военных подразделений для нового наступления с востока. На позиции вдоль границы намерены завести резервистов и срочников, которых тут же будут агитировать подписать контракт.

Этот план действий получил общее название "мобилизация 2.0". Заявляется о наличии плана охватить до 300 тысяч человек, в то время как при обычном наборе на срочную службу призывали 120 тысяч человек.

Российское военно-политическое руководство планирует закрыть этот разрыв в 180 тысяч человек путем выполнения ряда мероприятий, таких как проведение призыва, работа с демобилизованными срочниками, привлечение резервистов и "запасников", а также привлечение гражданских на контрактную службу.

В российском Минобороны считают, что такое количество якобы необходимо для возобновления наступательных действий в направлении Харькова. А из мобилизованных на ВОТ будут комплектовать подразделения, сосредоточенные на Сватовском направлении.

"Реалистичны ли такие планы? Вполне вероятно, что Кремль планирует такую дерзкую операцию, потому что именно так воюют их генералы — напором живой силы. После провала проекта "Новороссии", которую россияне постоянно сравнивали с псевдогосударственным образованием "Донецко-Криворожская Республика", заметна переориентация к плану создания реинкарнации "УССР" со столицей в Харькове", — говорится в сообщении.

Независимо от того, удастся ли российской армии собрать такое количество живой силы, продолжается усиление и обустройство новых оборонных рубежей на границе с Россией. Гражданам на ВОТ грозит мобилизация в оккупационные войска, при этом под нее могут подпадать не только мужчины, но и женщины-медики.

Напомним, россияне приступают к мобилизационным мероприятиям на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Энергодаре открыли первый так называемый военкомат.

Также оккупанты начали привлекать местных жителей Бердянска в ряды армии РФ и добровольческих батальонов, обещая ежемесячные выплаты в районе 400 000 рублей. Однако на деле выплаты оказываются не только гораздо меньше, но и приходят с задержками.