Кремль прагне замінити "Вагнер" іншими ПВК: британська розвідка пояснила логіку рф

Російські найманці біля офісу "Вагнера" у Санкт-Петербурзі

Військове керівництво росії планує розвивати приватні військові компанії, які зможе контролювати, на відміну від ПВК "Вагнер". У Кремлі, імовірно, вважають, що великі втрати на війні у складі ПВК суспільство переживе краще, ніж якщо це будуть втрати регулярної армії.

Про це повідомила у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Британські військові аналітики зазначають, що російська влада, імовірно, буде спонсорувати і розвивати альтернативні приватні військові компанії, аби замінити група "Вагнера" в Україні.

Військове керівництво росії, скоріш за все, хоче отримати таку ПВК, над якою матиме більше контролю, на відміну від "Вагнера", з керівництвом якого міністерство оборони останнім часом часто конфліктує.

Вигода для Кремля

На думку британської розвідки, російська влада продовжує вважати використання приватних військових компаній корисним, бо цей формат менш обмежений і більш ефективний.

Крім того, російське керівництво, імовірно, припускає, що великі воєнні втрати у ПВК будуть сприйматися мешканцями рф краще, ніж якби це були втрати регулярної армії країни-агресора.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України ще у січні повідомляв, що окупанти почали формувати у Криму дві нові приватні військові компанії. Оголошено набір до цих ПВК, які називаються "Щит" і "Русич".

Фото: Reuters