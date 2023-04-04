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Кремль стремится заменить "Вагнер" другими ЧВК: британская разведка объяснила логику рф

4 апреля 2023 09:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российские наемники возле офиса "Вагнера" в Санкт-Петербурге
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Военное руководство россии планирует развивать частные военные компании, которые сможет контролировать, в отличие от ЧВК "Вагнер". В Кремле, по всей вероятности, считают, что большие потери на войне в составе ЧВК общество переживет лучше, чем если это будут потери регулярной армии.

Об этом сообщила в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Британские военные аналитики отмечают, что российские власти предположительно будут спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы заменить группа "Вагнера" в Украине.

Военное руководство россии, скорее всего, хочет получить такую ЧВК, над которой будет больше контроля, в отличие от "Вагнера", с руководством которого министерство обороны в последнее время часто конфликтует.

Удобство для Кремля

По мнению британской разведки, российские власти продолжают считать использование частных военных компаний полезным, поскольку этот формат менее ограничен и более эффективен.

Кроме того, российское руководство, вероятно, предполагает, что большие военные потери в ЧВК будут восприниматься жителями россии лучше, чем если бы это были потери регулярной армии страны-агрессора.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины еще в январе сообщал, что оккупанты начали формировать в Крыму две новые частные военные компании. Объявлен набор в эти ЧВК, которые называются "Щит" и "Русич".

Фото: Reuters

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