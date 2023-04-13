Кремлівська кампанія "русифікації" в Україні починає діяти на саму Росію: деталі

Росіянина затримують через акції проти війни в Україні. Фото: Олександр Неменов

Кремлівська кампанія "русифікації" в Україні повертається до самої Росії. Вона продовжує посилювати та посилювати відверто націоналістичні голоси та ідеології. Кампанія в Україні спрямована на знищення української ідентичності.

Про це інформує ISW.

Читайте також:

"Русифікація" повернулась до самої РФ

Країна агресор бере участь у кампанії навмисної "русифікації" в Україні, спрямованій на знищення української ідентичності за допомогою багатьох військових, соціальних, економічних, правових, бюрократичних та адміністративних напрямків. Ідеології, що лежать в основі цієї "русифікації", також формують риторичний кістяк провоєнного інформаційного простору, який часто віддзеркалює свій мілітаризм зі стійким російським націоналізмом та сильною ксенофобією, спрямованою як на Україну та українську ідентичність, так і на внутрішню країну — меншини в самій Росії.

Кілька російських мілблогерів і коментаторів опублікували свою реакцію на нещодавню новину про вбивство 17-річної російської студентки групою таджицьких мігрантів у Челябінську та використали цю історію, щоб критикувати мігрантів із Центральної Азії та спільноти етнічних меншин за неспроможність інтегруватися в російське суспільство. Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін звинуватив мігрантів у дестабілізації Росії через імпорт тероризму та екстремістських ідеологій і наголосив на ролі міграційної політики в забезпеченні громадського порядку.

У соціальних мережах 12 квітня поширились кадри, де видно групу російських чоловіків, які нібито віддають нацистське вітання та проходять повз адміністративні будівлі в Уфі, Башкортостан, вигукуючи "Росія для росіян". Ці випадки ксенофобії та расизму є прикладом суть вітчизняної "русифікації". Війна в Україні дала змогу найзлобнішим голосам в інформаційному просторі консолідувати свою ідеологію та спроєктувати її як на український народ, так і на неслов’янські меншини в самій Росії. Ця динаміка, швидше за все, посилюватиметься, коли війна триватиме, і переживе вторгнення Росії в Україну, пронизуючи внутрішній простір росії на довгі роки.

Раніше Бастрикін закликав військову владу спеціально вербувати мігрантів із Середньої Азії та Кавказу, які отримали російське громадянство, оскільки ці мігранти мають "конституційний обов’язок захищати країну, яка їх прийняла". Російські чиновники в мігрантському центрі Сахарово в Москві повідомляється, що вимагають від працівників центру пропонувати мігрантам контракти на проходження військової служби. Російські офіційні особи постійно націлювалися на спільноти мігрантів та етнічних меншин у поточних зусиллях з формування сили, що значною мірою покладає військовий тягар проєкту "русифікації" в Україні на громади та окремих осіб, які є його цілями всередині країни.

Російська націоналістична спільнота продовжує прославляти звірства та виступати за поширення жорстокості. Російські мілблогери відреагували на розтиражовані кадри, на яких російський солдат рубає голову українському військовополоненому. Російські ЗМІ намагалися виправдати обезголовлення, стверджуючи, що обидві сторони беруть участь у жорстоких діях, і стверджував, що це обезголовлення не буде останньою насильницькою стратою під час війни. Канал стверджував, що бути звинуваченим у жорстокості під час війни — це все одно, що отримати штраф за перевищення швидкості під час автомобільних перегонів — це твердження було використано під час обговорення двох попередніх відео страт Вагнера. Тривале використання російськими військами такої насильницької тактики та її підтримка в російському інформаційному просторі підриває дисципліну російської армії.

Нагадаємо, що Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що те, як Китай застосує свій вплив на Росію, матиме далекосяжні наслідки. Зацікавленість у якнайшвидшому та справедливому закінченні війни в Україні є однією з основних причин візиту Бербок до Китаю.