Кремлевская кампания "русификации" в Украине начинает действовать на саму Россию: детали

Россиянина задерживают из-за акций против войны в Украине. Фото: Александр Неменов

Кремлевская кампания "русификации" в Украине возвращается в самую Россию. Она продолжает усиливать и усиливать открытые националистические голоса и идеологии. Кампания в Украине направлена на уничтожение украинской идентичности.

Об этом информирует ISW.

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Страна агрессор принимает участие в кампании умышленной "русификации" в Украине, направленной на уничтожение украинской идентичности с помощью многих военных, социальных, экономических, правовых, бюрократических и административных направлений. Идеологии, лежащие в основе этой "русификации", также формируют риторический скелет провоенного информационного пространства, часто отражающий свой милитаризм со стойким русским национализмом и сильной ксенофобией, направленной как на Украину и украинскую идентичность, так и на внутреннюю страну — меньшинства в самой России.

Несколько российских милблогеров и комментаторов опубликовали свою реакцию на недавнюю новость об убийстве 17-летней российской студентки группой таджикских мигрантов в Челябинске и использовали эту историю, чтобы критиковать мигрантов из Центральной Азии и сообщества этнических меньшинств за несостоятельность. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил мигрантов в дестабилизации России из-за импорта терроризма и экстремистских идеологий и отметил роль миграционной политики в обеспечении общественного порядка.

В социальных сетях 12 апреля распространились кадры, где видно группа российских мужчин, якобы отдающих нацистское поздравление и проходящих мимо административных зданий в Уфе, Башкортостан, выкрикивая "Россия для россиян". Эти случаи ксенофобии и расизма являются примером сущности отечественной "русификации". Война в Украине дала возможность злобным голосам в информационном пространстве консолидировать свою идеологию и спроектировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России. Эта динамика, скорее всего, будет усиливаться, когда война будет продолжаться, и переживет вторжение России в Украину, пронизывая внутреннее пространство России на долгие годы.

Ранее Бастрыкин призвал военные власти специально вербовать мигрантов из Средней Азии и Кавказа, получивших российское гражданство, поскольку у этих мигрантов "конституционная обязанность защищать страну, которая их приняла". Российские чиновники в мигрантском центре Сахарово в Москве сообщают, что требуют от работников центра предлагать мигрантам контракты на прохождение военной службы. Российские официальные лица постоянно нацеливались на сообщества мигрантов и этнических меньшинств в текущих усилиях по формированию силы, что в значительной степени возлагает военное бремя проекта "русификации" в Украине на общины и отдельных лиц, являющихся его целями внутри страны.

Российское националистическое сообщество продолжает прославлять зверства и выступать за распространение жестокости. Российские милблогеры отреагировали на распространенные кадры, на которых русский солдат рубит голову украинскому военнопленному. Российские СМИ пытались оправдать обезглавление, утверждая, что обе стороны участвуют в жестоких действиях, и утверждал, что это обезглавление не будет последней насильственной казнью во время войны. Канал утверждал, что быть обвиненным в жестокости во время войны — это все равно, что получить штраф за превышение скорости во время автомобильной гонки — это утверждение было использовано при обсуждении двух предыдущих видео казней Вагнера. Длительное использование российскими войсками такой насильственной тактики и ее поддержка в российском информационном пространстве подрывает дисциплину российской армии.

Напомним, что Министерство иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что то, как Китай примет свое влияние на Россию, будет иметь далеко идущие последствия. Заинтересованность в скорейшем и справедливом окончании войны в Украине является одной из основных причин визита Бербок в Китай.