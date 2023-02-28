Чи можуть росіяни провести морське та повітряне десантування в тил ЗСУ

Шансів на несподівану атаку у ворога недостатньо, але готуватися українським Силам оборони треба

Незважаючи на поразки на фронті, росіяни не відмовляються від своїх подальших зазіхань на українські території. Серед іншого, ворог продовжує виношувати плани захоплення і Одеси. Російські пропагандисти у своїх промовах постійно нагадують про необхідність "звільнення" всіх українських територій.

Наскільки реально сьогодні ворогу провести захоплення "перлини у моря" так само, як і взагалі здійснити десантні операції з метою захоплення інших регіонів України, розбиралося Новини.LIVE.

Моноліт узбережжя

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну сплинув рік. За цей час українське командування провело роботу над помилками і виправило те, що не було враховано на початку війни.

А отже, за твердженням речника Одеської ОВА Сергія Братчука, ця військово-десантна операція з боку ворога просто неможлива. Адже чорноморське узбережжя дуже ретельно підготовлено до протидії десантній операції.

"Ворог не має компонентів для такої операції. Це суходіл, де переваги у ворога точно не буде. Пам’ятаємо, що у нас є фортеці Херсон, Миколаїв. Ми говоримо про те, що наші ВМС, наше узбережжя зміцнене не так, як це було до 24 лютого минулого року. Ми говоримо про "Нептуни", ми говоримо про "Гарпуни". Тому у випадку, якщо ворог буде висаджувати там морську піхоту чи повітряний десант, то Чорне море для них стане мертвим морем", — поділився інформацією в ефірі одного з телеканалів Братчук.

Сергій Братчук

За його словами, для того, щоб для Одеси створилась загроза, ворог має відновити своє панування на Чорному морі. Але українці їх цього позбавили, коли відправили флагман "Москва" за відомою адресою.

Своєю чергою, нещодавно в інтерв’ю журналістам міністр оборони України Олексій Резніков також наголосив, що він не вбачає з моря якихось загроз для південного міста.

"Я не бачу загроз для Одеси та можливостей у росіян", — сказав Резніков.

У цьому контексті він додав, що суходолом наступ на Одесу також малоймовірний. Оскільки окупантам спочатку слід пройти Херсон, потім форсувати Дніпро і Миколаїв, а вони вже намагалися це робити минулого разу. Результат — усім відомий.

Не вистачає плавзасобів і погоди

"Якщо брати Одеський напрямок, то у росіян не достатньо кількості десантних кораблів для проведення такої масштабної операції", — ділиться думкою військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

До того ж, додає він, цьому не сприяють погодні умови. Адже зараз — зима, шторми на морі, і підійти до берега вони не зможуть.

ЗСУ мають можливість, чим зустріти

Стан ворога і несприятлива погода — це, звичайно, добре. Однак не треба забувати, що наявні сьогодні на озброєнні у Збройних сил України сучасні протикорабельні ракети "Нептун" і "Гарпун" вже продемонстрували та довели росіянам свою силу.

"Отже, їх навряд чи хтось підпустить на відстань для висадки десанту. Однак зовсім відкидати такого варіанту розвитку подій з боку росіян, звичайно, не треба, але говорити наразі про наявність відповідної кількості спеціальних плавзасобів в окупантів на Одеському напрямку немає підстав", — стверджує Снєгирьов.

Подалі від небезпеки

Водночас дуже показовим моментом у теперішній поведінці росіян є й те, що ворог передислоковує до Новоросійська частину свого Чорноморського флоту з окупованого Севастополя.

Ще одним варіантом, який унеможливлює розвиток апокаліптичного сценарію на Чорному морі, є надання з боку Великої Британії далекобійної зброї з додатковими "Гарпунами".

Другого Гостомеля не буде

Разом з тим, крім півдня, ворог може застосувати десант і з півночі. Однак, що стосується Білоруського напрямку, то те, що там зараз відбувається, це — максимум: надання білорусами в користування росіянам аеродромів для завдання ракетно-бомбових ударів по Україні.

Також "брати сябри" дозволили російським окупантам розмістити у себе на території дивізіони ЗРК С-300 і С-400, а також оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".

"Іскандер" у Білорусі

"Якщо говорити про можливість проведення з того напрямку десантної операції на кшталт того, що було в Гостомелі, у мене такий розвиток подій викликає скепсис", — запевняє Снєгирьов.

За вікном вже не 22-й рік, пояснює він, і наша система ППО все ж таки вже насичена комплексами малого, середнього і більше радіусу дії.

"Тобто вільні зальоти їхніх Ка-52 навряд чи повторяться, бо засобів їхнього ураження у нас — більш, ніж достатньо", — наголошує військовий аналітик.

Північ насичена військами

До того ж варто зазначити, що концентрація на півночі українських військ дозволяє говорити про те, що Білоруський напрямок прикритий. Зокрема — щодо можливостей проведення ворогом десантних операцій з захопленням так званих аеродромів підскоку.

Крім того, слід враховувати, що зараз на території Республіки Білорусь зосереджено російське авіаційне з'єднання, яке налічує до 50 одиниць різної техніки. А цього, м'яко кажучи, не достатньо для десантної атаки.

Отже всі перелічені факти наразі дають підстави для стриманого оптимізму. Між тим, треба бути напоготові і відкидати цілком такого кроку з боку ворога не треба, а треба розробляти алгоритм протидії будь-яким можливим сценаріям.

