Могут ли россияне провести морское и воздушное десантирование в тыл ВСУ

Шансов на неожиданную атаку у врага недостаточно, но готовиться украинским Силам обороны нужно

Несмотря на поражения на фронте, россияне не отказываются от своих дальнейших посягательств на украинские территории. Среди прочего, враг продолжает вынашивать планы захвата и Одессы. А российские пропагандисты в своих речах постоянно напоминают о необходимости "освобождения" всех украинских территорий.

Насколько реально сегодня врагу провести захват "жемчужины у моря" так же, как и вообще совершить десантные операции с целью захвата других регионов Украины, разбиралось Новини.LIVE.

Монолит побережья

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину прошел год. За это время украинское командование провело работу над ошибками и исправило то, что не было учтено в начале войны.

А значит, по утверждению спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, эта военно-десантная операция со стороны врага просто невозможна. Ведь черноморское побережье очень тщательно готово к противодействию десантной операции.

"Враг не имеет компонентов для такой операции. Это суша, где преимущества у него точно не будет. Помним, что у нас есть крепости Херсон, Николаев. Мы говорим о том, что наши ВМС, наше побережье укреплено не так, как это было до 24 февраля прошлого года. Мы говорим о "Нептунах", мы говорим о "Гарпунах". Поэтому в случае, если враг будет высаживать там морскую пехоту или воздушный десант, то Черное море для них станет мертвым морем", — поделился информацией в эфире одного из телеканалов Братчук.

Сергей Братчук

По его словам, для того чтобы для Одессы создалась угроза, враг должен восстановить свое господство на Черном море. Но украинцы их этого лишили, отправив флагман "Москва" по известному адресу.

В свою очередь, недавно в интервью журналистам министр обороны Украины Алексей Резников также подчеркнул, что он не видит с моря каких-либо угроз для южного города.

"Я не вижу угроз для Одессы и возможностей у россиян", — сказал Резников.

В этом контексте он добавил, что по суше наступление на Одессу также маловероятно. Поскольку оккупантам сначала следует пройти Херсон, потом форсировать Днепр и Николаев, а они уже пытались это сделать в прошлый раз. Результат — всем известен.

Не хватает плавсредств и хорошей погоды

"Если брать Одесское направление, то у россиян недостаточно количества десантных кораблей для проведения столь масштабной операции", — делится мнением военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев

К тому же, добавляет он, этому не способствуют погодные условия. Ведь сейчас зима, штормы на море, и подойти к берегу они не смогут.

У ВСУ есть возможность, чем встретить

Состояние врага и неблагоприятная погода — это, конечно, хорошо. Однако не следует забывать, что существующие сегодня на вооружении у Вооруженных сил Украины современные противокорабельные ракеты "Нептун" и "Гарпун" уже продемонстрировали и доказали россиянам свою силу.

"Таким образом, их вряд ли кто-то подпустит на расстояние для высадки десанта. Однако совсем отбрасывать такого варианта развития событий со стороны россиян, конечно, не надо, но говорить о наличии соответствующего количества специальных плавсредств у оккупантов на Одесском направлении не имеет оснований", — утверждает Снегирев.

Подальше от опасности

В то же время очень показательным моментом в нынешнем поведении россиян является то, что враг передислоцирует в Новороссийск часть своего Черноморского флота из оккупированного Севастополя.

Еще одним вариантом, который делает невозможным развитие апокалиптического сценария на Черном море, является предоставление со стороны Великобритании дальнобойного оружия с дополнительными "Гарпунами".

Второго Гостомеля не будет

Вместе с тем, кроме юга, враг может применить десант и с севера. Однако, что касается Белорусского направления, то то, что там сейчас происходит, это — максимум: предоставление белорусами в пользование россиянам аэродромов для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине.

Также "братья сябры" разрешили российским оккупантам разместить у себя на территории дивизионы ЗРК С-300 и С-400, а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

"Искандер" в Беларуси

"Если говорить о возможности проведения по тому направлению десантной операции типа того, что было в Гостомеле, у меня такое развитие событий вызывает скепсис", — уверяет Снегирев.

За окном уже не 22-й год, объясняет он, и наша система ПВО все же насыщена комплексами малого, среднего и более радиуса действия.

"То есть свободные залеты их Ка-52 вряд ли повторятся, потому что средств их поражения у нас — более чем достаточно", — отмечает военный аналитик.

Север насыщен войсками

К тому же следует отметить, что концентрация на Севере украинских войск позволяет говорить о том, что Белорусское направление прикрыто. В том числе — относительно возможностей проведения врагом десантных операций с захватом так называемых аэродромов подскока.

Кроме того, следует учитывать, что сейчас на территории Республики Беларусь сосредоточено российское авиационное соединение, которое насчитывает до 50 единиц разной техники. А этого, мягко говоря, недостаточно для десантной атаки.

Так что все перечисленные факты дают основания для сдержанного оптимизма. Между тем, надо быть начеку и отвергать совершенно такой шаг со стороны врага не следует, а нужно разрабатывать алгоритм противодействия любым возможным сценариям.