Крилаті ракети на Україну — масштабна повітряна тривога

Ракети запускають у нічне небо. Фото: Picture alliance

Повітряна тривога в Україні зараз 6 квітня набула масштабних розмірів. Українців попереджають про ракетну небезпеку через пуски крилатих ракет із літаків Ту-95. Так, перша ціль вже перетнула кордон Сумської області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Масштабна повітряна тривога зараз 6 квітня

"Крилата ракета з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини", — повідомляють військові.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:06. Військові попереджають про "шахеди" на Київ та Старокостянтинів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:15. Повітряні сили повідомляють про часту зміну руху крилатих ракет.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:20. Українські захисники інформують про політ ракети в напрямку Канева Черкаської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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