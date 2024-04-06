Крилаті ракети на Україну — масштабна повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз 6 квітня набула масштабних розмірів. Українців попереджають про ракетну небезпеку через пуски крилатих ракет із літаків Ту-95. Так, перша ціль вже перетнула кордон Сумської області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Масштабна повітряна тривога зараз 6 квітня
"Крилата ракета з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини", — повідомляють військові.
Оновлено 05:06. Військові попереджають про "шахеди" на Київ та Старокостянтинів.
Оновлено 05:15. Повітряні сили повідомляють про часту зміну руху крилатих ракет.
Оновлено 05:20. Українські захисники інформують про політ ракети в напрямку Канева Черкаської області.
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