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Крылатые ракеты на Украине — масштабная воздушная тревога

6 апреля 2024 04:56
обновлено: 06:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Крылатые ракеты на Украине — масштабная воздушная тревога
Ракеты запускают в ночное небо. Фото: Picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 6 апреля, приобрела масштабные размеры. Украинцев предупреждают о ракетной опасности из-за пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95. Да, первая цель уже пересекла границу Сумской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Масштабная воздушная тревога сейчас, 6 апреля

"Крылатая ракета из Курской области через Сумщину в направлении Черниговщины" , - сообщают военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 6 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:06. Военные предупреждают о "шахедах" на Киев и Староконстантинов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:15. Воздушные силы сообщают о частом изменении движения крылатых ракет.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:20. Украинские защитники информируют о полете ракеты в направлении Канев Черкасской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:25. Бойцы предупреждают о ракете в Киевской области в западном направлении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:31. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает о западном курсе полета ракет. Также по его данным, силы ПВО ликвидировали последние "шахеды".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 05:36. Российские оккупанты запустили ракету типа "Калибр". Украинские защитники уточнили, что цель летит из Черного моря в сторону Николаева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:46. По данным воздушных сил, ракеты изменили направление на Киев.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:58. По информации "Ванька", ракет с самолетов Ту-95 предварительно уже нет над областями Украины.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 06:02. Враг продолжает обстреливать Запорожье крылатыми ракетами.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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