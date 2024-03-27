Крим чекає на звільнення від Росії  — голова Меджлісу

Проукраїнський мітинг у Сімферополі. Ілюстративне фото: Reuters

За словами голова Меджлісу Рефата Чубарова, наразі на півострові залишаються проросійські жителі, але навіть серед них починають з'являтися думки про майбутнє. Повномасштабне вторгнення стало надією для кримчан на звільнення від окупантів.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів Новини.LIVE.

Читайте також:

Крим чекає на повернення до України

"Ми їм намагаємося натякати на те, що не треба чекати останнього дня, а вже можна заздалегідь виїзжати", — заявив він.

Також голова Меджлісу наголосив, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України стало надією для кримськотатарського народу на звільнення від окупантів.

Нагадаємо, що постійний представник Президента України в Криму Таміла Ташева розповіла про посилення репресій проти мирного населення тимчасово окупованого півострова та його перетворення у військову базу Російської Федерації.

Також ми писали про те, що, за словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, нещодавні удари по кораблях та інфраструктурі Чорноморського Флоту у Севастополі обвалили ціни на житло на 20% в окупованому місті. Окрім того, через атаки української армії майже немає інвестицій у нерухомість Криму.