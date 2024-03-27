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Крым ждет освобождения от России — глава Меджлиса

27 марта 2024 23:53
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Крым ждет освобождения от России — глава Меджлиса
Проукраинский митинг в Симферополе. Иллюстративное фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

По словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, сейчас на полуострове остаются пророссийские жители, но даже среди них начинают появляться мысли о будущем. Полномасштабное вторжение стало надеждой для крымчан на освобождение от оккупантов.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал Новини.LIVE.

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"Мы им пытаемся намекать на то, что не нужно ждать последнего дня, а уже можно заранее выезжать", — заявил он.

Также глава Меджлиса подчеркнул, что полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины стало надеждой для крымскотатарского народа на освобождение от оккупантов.

Напомним, что постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала об усилении репрессий против мирного населения временно оккупированного полуострова и его превращении в военную базу Российской Федерации.

Также мы писали о том, что, по словам главы Меджлиса Рефата Чубарова, недавние удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского Флота в Севастополе обвалили цены на жилье на 20% в оккупированном городе. Кроме того, из-за атак украинской армии почти нет инвестиций в недвижимость Крыма.

Крым
Украина
аннексия
оккупация
Россия

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