Деокупація України: що простіше звільнити — Крим чи Донбас

Символіка окупантів на будівлі Ради Криму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Останні тижні сполучення "контрнаступ ЗСУ" не промовляє, певно, лише немовля. Українці та їхні західні партнери активно готуються до відплати росіянам за те, що вони скоїли, коли, як гітлерівські війська, віроломно напали на Україну.

У світлі подій накопичення ресурсів до часу "Ч" Новини.LIVE вирішило поцікавитися, які з окупованих територій буде простіше звільняти від присутності російських загарбників.

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У прибережних зонах тимчасово окупованого Криму окупанти масово закривають пляжі. Зокрема, загарбники та їхні гауляйтери заборонили відвідувати зони відпочинку в селах Штормове і Попівка на заході Сакського району та в місцевих озерах.

Крім того, ледь не все західне та північно-західне узбережжя Чорного моря окупанти спаплюжили десятками кілометрів окопів, а також розставили артилерію по всьому Криму.

Окопи в Криму. Знимок зі супутника, березень 2023 року. Фото: Maxar Technologies/REUTERS

Така сама доля спіткала і степи Лівобережжя Херсонщини та Південь Запорізької області. В останній окупанти не зрозуміло навіщо вирили такий собі "Цар-окоп" довжиною у 70 кілометрів.

Опір залежать від шляхів

Як шия крутить голову, так само і обоз керує успіхами авангарду.

"Якщо ми в цілому дивимося на ситуацію, то проблеми утримання росіянами фронту напряму залежать від їхніх логістичних можливостей", — розповідає військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

Умовно кажучи, пояснює він, росіяни зможуть тримати фронт, якщо буде безперебійне постачання для їхніх військ боєприпасів, техніки, паливо-мастильних, ремонтних матеріалів матеріалів, продуктів харчування, медобслуговування.

Слабка ланка

Якщо враховувати вказані вище фактори, то, на думку Селезньова, Кримський півострів перебуває не в дуже перспективній для ворога ситуації.

"І причина тому проста: обрубання мосту обвалить всю логістичну конструкцію, як картковий будиночок", — запевняє військовий експерт.

Кримський міст. Фото: REUTERS

Він пояснює, що забезпечити стале постачання ворожого військового угруповання за допомогою флоту і його кораблів неможливо.

"Тому, на мій погляд, деокупацію Криму буле простіше організувати, ніж Східні регіони", — зауважив український офіцер.

Кораблі Чорноморського флоту РФ у Криму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Згубний вплив Росії

Між тим, на відміну від Кримського півострову, в Донецькій і Луганській областях росіянам простіше впоратися з логістичними проблемами, тому що ці регіони межують з Росією.

Отже плече підвозу припасів там коротше і безпечніше через високу наявність різних шляхів.

А тому, вважає Селезньов, ліквідувати там ці маршрути дуже складно. У тому числі — через високу ступінь житлової забудови не дозволяє ЗСУ виходити на оперативний простір і рухатися на високих швидкостях для досягнення наших цілей і реалізації наших задач.

Ворог у цифрах

Що стосується кількісних показників ворожих військ, то в рамках так званої путінської СВО станом на сьогодні задіяно до 360 тисяч військ особового складу, до 1750 танків, до 460 бойових броньованих машин.

Безпосередньо на Південному фасі російсько-українського фронту (без Криму та Херсонської області) перебуває майже 87 тисяч особового складу, 392 одиниці техніки, близько тисячі одиниць артилерійських систем, з яких — 663 ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню — 216 одиниць.

Російська реактивна система залпового вогню. Фото: РосЗМІ

Можемо констатувати, зазначив Селезньов, що за таких умов росіяни на півдні мають відносно не велику щільність бойових розрахунків, але мають досить потужну артилерійську складову. Тому, як тільки вони дізнаються на якій ділянці фронту ми розпочинаємо контрнаступ, то мають можливість ці артилерійські сили пересувати та проводити достатньо масований артилерійський вогневий тиск на наші підрозділи, які наступатимуть.

Два фактори впливу

Як би там не було є дві досить суттєві обставини, які визначають стійкість військ противника в обороні та ступінь її тривалості як такої.

"Це логістика й вогневі можливості українських Сил оборони. Незалежно від того, де ми наступаємо, якщо ми маємо кратну перевагу у вогневих засобах, то, відповідно, жодна оборона противника не витримає", — пояснив військовий аналітик.

Українська артилерія веде вогонь по ворогу. Фото: Reuters

Однак я щиро сподіваюся, додав він, що українські Сили оборони проводитимуть контрнаступальні дії максимально раціонально.

Ну і вочевидь, що в геополітичному плані співвідношення визволених територій до особистих репутаційних втрат Путіна виявиться більш критичним, якщо ми спочатку звільнимо від його присутності південь Херсонської та Запорізької областей, ніж загрузнемо в боях міської забудови в Донецькій і Луганській областях.

