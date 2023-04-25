Деокупация Украины: что проще уволить — Крым или Донбасс

Символика оккупантов на здании Совета Крыма. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Последние недели словосочетание "контрнаступление ВСУ" не произносит, наверное, только младенец. Украинцы и их западные партнеры активно готовятся к возмездию россиянам за то, что они совершили, когда, как гитлеровские войска, вероломно напали на Украину.

В свете событий накопления ресурсов до времени "Ч" Новини.LIVE решило поинтересоваться, какие из оккупированных территорий будет проще освобождать от присутствия российских захватчиков.

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В прибрежных зонах временно оккупированного Крыма оккупанты массово закрывают пляжи. В частности, захватчики и их гауляйтеры запретили посещать зоны отдыха в селах Штормовое и Поповка на западе Сакского района и местных озерах.

Кроме того, едва ли не все западное и северо-западное побережье Черного моря оккупанты осквернили десятками километров окопов, а также расставили артиллерию по всему Крыму.

Окопы в Крыму. Снимок со спутника, март 2023 года. Фото: Maxar Technologies/REUTERS

Такая же участь постигла и степи Левобережья Херсонщины и Юга Запорожской области. В последней оккупанты непонятно зачем вырыли такой себе "Царь-окоп" протяженностью в 70 километров.

Сопротивление зависят от путей

Как шея крутит голову, так и обоз руководит успехами авангарда.

"Если мы в целом смотрим на ситуацию, то проблемы удержания россиянами фронта напрямую зависят от их логистических возможностей", — рассказывает военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Условно говоря, объясняет он, россияне смогут держать фронт, если будет бесперебойное снабжение их войск: боеприпасами, техникой, горюче-смазочными, ремонтными материалами, продуктами питания, медобслуживанием.

Слабое звено

Если учитывать вышеуказанные факторы, то, по мнению Селезнева, Крымский полуостров находится не в очень перспективной для врага ситуации.

"И причина тому проста: уничтожение Крымского моста обрушит всю логистическую конструкцию, как карточный домик", — уверяет военный эксперт.

Крымский мост. Фото: REUTERS

Он объясняет, что обеспечить постоянную поставку вражеской военной группировки с помощью флота и его кораблей невозможно.

"Поэтому, по моему мнению, деоккупацию Крыма было проще организовать, чем Восточные регионы", — отметил украинский офицер.

Корабли Черноморского флота РФ в Крыму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Пагубное влияние России

Между тем, в отличие от Крымского полуострова, в Донецкой и Луганской областях россиянам проще справиться с логистическими проблемами, потому что эти регионы граничат с Россией.

Потому что плечо подвоза припасов там короче и безопаснее из-за высокого наличия разных путей.

Поэтому, считает Селезнев, ликвидировать там эти маршруты очень сложно. В том числе высокая степень жилой застройки не позволяет ВСУ выходить на оперативный простор и двигаться на высоких скоростях для достижения целей и реализации задач.

Враг в цифрах

Что касается количественных показателей вражеских войск, то в рамках так называемой путинской СВО по состоянию на сегодняшний день задействовано до 360 тысяч войск личного состава, до 1750 танков, до 460 боевых бронированных машин.

Непосредственно на Южном фасе российско-украинского фронта (без Крыма и Херсонской области) находится около 87 тысяч личного состава, 392 единицы техники, около тысячи единиц артиллерийских систем, из которых 663 ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня — 216 единиц.

Российская реактивная система залпового огня. Фото: РосСМИ

Можем констатировать, отметил Селезнев, что в таких условиях россияне на юге имеют относительно небольшую плотность боевых расчетов, но имеют достаточно мощную артиллерийскую составляющую. Поэтому, как только они узнают на каком участке фронта мы начинаем контрнаступление, то могут эти артиллерийские силы перемещать и проводить достаточно массированное артиллерийское огневое воздейстие на наши подразделения, которые будут наступать.

Два фактора влияния

Как бы то ни было, но есть два достаточно существенных обстоятельства, определяющих устойчивость войск противника в обороне и степень ее продолжительности как таковой.

"Это — логистика и огневые возможности украинских Сил обороны. Независимо от того, где мы наступаем, если у нас есть кратное преимущество в огневых средствах, то, соответственно, ни одна оборона противника не выдержит", — пояснил военный аналитик.

Украинская артиллерия ведет огонь по врагу. Фото: Reuters

Однако я искренне надеюсь, добавил он, что украинские Силы обороны будут проводить контрнаступательные действия максимально рационально.

Ну и очевидно, что в геополитическом плане соотношение освобожденных территорий к личным репутационным потерям Путина окажется более критическим, если мы освободим от его присутствия сначала юг Херсонской и Запорожской областей, чем увязнем в боях городской застройки в Донецкой и Луганской областях.