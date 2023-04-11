Крим може бути звільнений ЗСУ вже до кінця літа, — генерал США

Генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. Фото: google.com

ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів вже до кінця літа. І головною умовою успішного наступу на Крим є надання Україні високоточної зброї великої дальності.

Про це заявив в інтерв’ю Deutsche Welle колишній командувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

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Американський генерал вважає, що ми побачимо дуже професійний наступ ЗСУ. І його метою буде ізолювати Крим та створити умови для його можливого звільнення цього року.

"Думаю, що український Генштаб провів дуже хорошу підготовку того, що стане контрнаступом, коли буде створено відповідні умови. Це означає погодні умови, коли земля буде сухою, а також, і це головне, коли вони проведуть достатньо тренувань і вибудують свою логістику", — заявив Бен Ходжес.

Крим може бути звільнений до кінця літа. Фото: google.com

Також екскомандувач вважає, якщо всі умови будуть виконані, то до кінця серпня поточного року українські війська зможуть звільнити анексований росією півострів Крим.

"росія не має інших можливостей для ведення наступу. Немає нічого для початку нового наступу", — додав генерал.

Нагадаємо, велика кількість росіян на тлі чуток про контрнаступ ЗСУ та планів щодо звільнення Криму військовим шляхом тікають з окупованого півострова до росії. Також на вулицях міст Криму все частіше з'являється українська символіка. Про це розповіла постійний представник Президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.