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Крим може бути звільнений ЗСУ вже до кінця літа, — генерал США

11 квітня 2023 01:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Крим може бути звільнений ЗСУ вже до кінця літа, — генерал США
Генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів вже до кінця літа. І головною умовою успішного наступу на Крим є надання Україні високоточної зброї великої дальності.

Про це заявив в інтерв’ю Deutsche Welle колишній командувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. 

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Американський генерал вважає, що ми побачимо дуже професійний наступ ЗСУ. І його метою буде ізолювати Крим та створити умови для його можливого звільнення цього року. 

"Думаю, що український Генштаб провів дуже хорошу підготовку того, що стане контрнаступом, коли буде створено відповідні умови. Це означає погодні умови, коли земля буде сухою, а також, і це головне, коли вони проведуть достатньо тренувань і вибудують свою логістику", — заявив Бен Ходжес.

Крым
Крим може бути звільнений до кінця літа. Фото: google.com

Також екскомандувач вважає, якщо всі умови будуть виконані, то до кінця серпня поточного року українські війська зможуть звільнити анексований росією півострів Крим.

"росія не має інших можливостей для ведення наступу. Немає нічого для початку нового наступу", — додав генерал.

Нагадаємо, велика кількість росіян на тлі чуток про контрнаступ ЗСУ та планів щодо звільнення Криму військовим шляхом тікають з окупованого півострова до росії. Також на вулицях міст Криму все частіше з'являється українська символіка. Про це розповіла постійний представник Президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.

 

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