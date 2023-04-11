Крым может быть освобожден ВСУ уже к концу лета, — генерал США

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Фото: google.com

ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже к концу лета. И главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Украине высокоточного оружия большой дальности.

Об этом заявил в интервью Deutsche Welle бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Читайте также:

Американский генерал считает, что мы увидим очень профессиональное наступление ВСУ. И его целью будет изолировать Крым и создать условия для его возможного увольнения в этом году.

"Думаю, что украинский Генштаб провел очень хорошую подготовку того, что станет контрнаступлением, когда будут созданы соответствующие условия. Это означает погодные условия, когда земля будет сухой, а также, и это главное, когда они проведут достаточно тренировок и выстроят свою логистику", — заявил Бен Ходжес.

Крым может быть осовбожден до конца лета. Фото: google.com

Также экс-командующий считает, что если все условия будут выполнены, то до конца августа текущего года украинские войска смогут освободить аннексированный россией полуостров Крым.

"россия не имеет других возможностей для ведения наступления. Нет ничего для начала нового наступления" , — добавил генерал.

Напомним, большое количество россиян на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ и планов по освобождению Крыма военным путем сбегают с оккупированного полуострова в россию. Также на улицах Крыма все чаще появляется украинская символика. Об этом рассказала постоянный представитель Президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева.