Кримінальну справу про бунт Пригожина уже закрили

Найманці ПВК "Вагнер" у Ростові-на-Дону. Фото: росЗМІ

Російська влада закрила кримінальну справу проти членів ПВК "Вагнер", які влаштували бунт у суботу, 24 червня. Важку техніку, яка перебувала на озброєнні "вагнерівців", передають міністерству оборони.

Про це повідомляє російський пропагандистський телеканал RT.

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Російська влада припинила кримінальне переслідування учасників бунту Євгена Пригожина та ПВК "Вагнер".

У Федеральній службі безпеки оригінально пояснили причину припинення кримінальної справи проти бунтівників: "Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що його учасники 24 червня припинили дії, безпосередньо спрямовані на скоєння злочину".

Техніку у ПВК уже відбирають

Разом з тим, міністерство оборони Росії наголосило у повідомленні на своєму офіційному Telegram-каналі, що розпочався процес інтеграції ПВК "Вагнер" у структури регулярної російської армії.

Міноборони РФ почало відбирати важку техніку у ПВК "Вагнер"

Поки що йдеться лише про передачу важкої військової техніки, яка була на озброєнні "вагнерівців", до підрозділів збройних сил Російської Федерації.

Процес підготовки передачі уже розпочався.

Нагадаємо, що, за повідомленням ЗМІ, сам власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин на своєму літаку прилетів до Білорусі.